Kendt badehotel vil udvide med kæmpe fløj

Det går godt for Strand- og Badehotel Marienlyst, som pønser på at udvide hotellet med 55 ekstra værelser i en ny fløj i seks etager, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vokseværket stopper ikke her. Sammen har ejere og investorere store visioner for hotellet, som indebærer yderligere udvidelse af kapaciteten og anlæggelsen af et spa- og wellness-område. Første skridt er anlæggelsen af endnu en fløj, der efter planen skal være i seks etager og have 55 værelser. Byggeriet kræver dog en ændring af lokalplanen for området, hvilket Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Helsingør Kommune skal tage stilling til på et møde tirsdag i næste uge.