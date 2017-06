Kendt TV-mand får afslag på awardshow

Internationale sværvægtere og prominente talere som Bill Clinton og Al Gore var på programmet, da det såkaldte CSR Awards for en række år tilbage blev afholdt i Sønderborg og Holstebro. CSR står for coporate social responsibility og awardsshowet havde således til formål at hylde virksomheder, som tog et samfundsansvar. Manden bag arrangementerne, som de jyske værtskommuner postede millionbeløb i, var den forhenværende TV-vært, musiker Axel Boisen, der har været gift med forfatteren Majse Njor. CSR Fonden og det tilhørende awardsshow er nu fortid, men Axel Boisen har tilsyneladende ikke mistet appetitten på awardshows. I 2018 vil han afholde et såkaldt Safe Awards i Helsingør, der skal hylde personer og institutioner, som gør noget særligt for sikkerheden i Danmark.

Mulig ulovlig støtte

Til arrangementet har Axel Boisen og hans firma søgt Helsingør Kommune om støtte på 500.000 kroner, men hverken administrationen eller Kultur- og Turismeudvalget anbefaler at sige ja til den anmodning forud for mandagens møde i Økonomiudvalget, hvor en endelig beslutning er på dagsordenen. For en eventuel støtte kan nemlig være i strid med reglerne. Safe Awards budgetterer med et overskud på én million kroner, som skal være med til at finansiere en prominent gæstetaler i 2019, men hvis der gives støtte til et arrangement, hvor det forventede overskud overstiger støtte, kan der være tale om ulovlig kommunal erhvervsstøtte. Det vurderer administrationen i Helsingør Kommune. Ligeledes vurderes Axel Boisens eget store udbytte af eventet til at være i strid med kommunalfuldmagten.