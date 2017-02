Ved et røveriforsøg mod Spar på Kingosvej i Helsingør greb en ekspedient fat i røverens pistol, der viste sig at være en softgun, oplyser Nordsjællands Politi.

Kasseekspedient greb røvers pistol

En 18-årige mandlig kasseekspedient i Spar på Kingosvej greb lørdag ved 18-tiden sagen i egen hånd, da butikken blev udsat for et røveriforsøg. Vagtchef ved Nordsjællands Politi Palle Jørgensen oplyser, at ekspedienten greb fat i røverens pistol, da han havde en oplevelse af, at det ikke var en rigtig pistol. Det skete, mens røveren forsøgte at true sig til kassens indhold.

Det viste sig - heldigvis - at der var tale om en såkaldt softgun, for under kampen om pistolen gik et skud af, som ramte op i loftet, og det viste sig at være en plastickugle. Røveren endte med at vinde kampen om pistolen, hvorefter han stak af fra gerningsstedet på en knallert af mærket Suzuki. Røveren beskrives som en mand, almindelig af bygning, mellem 170 og 180 centimeter høj. Han var iført sort tøj, maske og sort hue.