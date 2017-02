Kansas giver koncert på Kulturværftet

Det amerikanske band har en af 1970'ernes mest originale klassisk rock-lyde og debuterede helt tilbage i 1974. Især efter de to albums Leftoverture (1976) og Point Of Know Return (1977) vandt de publikums hjerter, og især Carry On Wayward Son og Dust In The Wind står her godt 4 årtier senere som to evige ørehængere. I 2016 udsendte Kansas deres første studiealbum, The Prelude Implicit, i 16 år. Et album, der bidrager til deres allerede imponerende musikalske arv. Den kommende verdensturné bringer bandet til Kulturværftet i Helsingør, hvor de i denne omgang giver deres eneste koncert i Danmark.