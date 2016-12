Kan du genkende indbrudstyvene?

Med under en times mellemrum blev flere indbrudstyve opdaget på to forskellige adresser i Snekkersten lillejuleaftensdag. Det oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Første anmeldelse kom kort efter klokken 20.30 på Ørnholmvej. Indbruddet er i følge politiets oplysninger sket inden for et kvarter forud for anmeldelsen, i tidsrummet kl. 20.15 til kl. 20.30, da to gerningsmænd tog flugten fra stedet. Forinden havde de opbrudt et vindue med formentlig et koben og stjålet en Imac og en bærbar pc med tilhørende taske.

På adressen var der hunde hjemme, men dem havde indbrudstyvene lukket inde i soveværelset, mens de var rundt i huset. De to mænd løb i retning af Kongevejen, da de blev opdaget.