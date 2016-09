Kaffemik blev en succes

Den første kaffemik i den nystiftede grønlandske forening, Kalaaliaraq, blev en stor succes. Der kom flere end 60 gæster til kaffemikken, der blev holdt i Frivilligcentret på Kronborgvej, og som toppen på kransekagen lagde Anders Lund Madsen vejen forbi for blandt andet at fortælle om den serie TV-programmer han har været i Grønland for at lave.

Kalaaliaraq har til formål at formidle grønlandsk kultur, samt at udfylde behovet for et forsamlings- og tilholdssted for grønlændere og andre, som har en interesse for grønlandsk kultur og åndsliv.