Direktør for Danmarks Tekniske Museum, Jesper Buris Larsen, modtager her den kærkomne donation af filialdirektør Thomas Guldbæk, Sparekassen Sjælland. Pressefoto Foto: Vrezh Gyozalyan

Kærkommen donation til Teknisk Museum

Helsingør - 11. juli 2017 kl. 09:45

Helsingør: Sparekassen Sjælland Fonden har doneret 10.000 kr. til indretning af Danmarks Tekniske Museums nye undervisningslokaler for skoleklasser.

Pengene bidrager til at museet kan møblere de nye undervisningslokaler, således at der kan undervises i teknologi, videnskab og innovation for de mere end 11.000 skoleelever der årligt kommer på museet.

Forbedringen af undervisningsaktiviteterne på Danmarks Tekniske Museum er en del af de nye tiltag, hvor museets medarbejdere afprøver nye udstillingsformer, formidlingsudtryk og besøgsoplevelser med det formål at samle viden og erfaring til brug for udviklingen af et nyt nationalt teknisk museum.

- Vi bruger det eksisterende museum som laboratorium og forsøgssted for nye tanker og ideer. Så der sker mange nye ting på museet i denne tid. Med donationen her udvider vi museets faciliteter for undervisning af skoleelever indenfor teknologi, industri og iværksætteri. Sådanne tiltag kan kun lade sig gøre ved hjælp af velvillige fonde og privatpersoner.