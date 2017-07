Se billedserie Sådan kommer hjørnebyggeriet »Prismen« til at se ud, når man ankommer med færgen fra Helsingør. Illustration: Wihlborgs

Kæmpe-prisme på vej på havnefront

Helsingør - 15. juli 2017

Et usædvanligt kontorhus skal opføres ved siden af Knutpunkten i den nye bydel Oceanhamnen. Havnefronten i Helsingborg kommer de kommende år til at se ganske anderledes ud end i dag.

Nord for færgelejerne og Knutpunktet er byggeriet af et hotel- og konferencecenter med 250 værelser og en sal til 1.300 mennesker allerede i fuld gang på den grund, som tidligere husede Helsingborgs Station.

Et langt større antal nye ejendomsprojekter er dog på vej i og omkring kajanlæget lige syd for Knutpunkten i den gamle Oceanhavn, hvor der indtil for nylig var erhvervshavn med pakhuse samt en tørdok til reparation af mindre skibe.

Hele området nemlig ved at blive omdannet til Helsingborgs nye bydel Oceanhamnen, som skal huse både boliger, kontorer, restauranter og butikker.

Et af områdets mest markant vartegn bliver kontorhuset »Prismen«, der er tegnet af arktiktfirmaet EGA, og efter planens skal stå færdig i 2019. Det kommer til at ligge yderst på kajen lige overfor færgerne og bliver omkring 9 etager i højden og kommer til at rumme mellem 12 og 13.000 kvadratmeter.

Bag projektet står det store ejendomsfirma Wihlborgs, som ifølge Helsingborgs Dagblad lover, at der bliver tale om et byggeri som vil adskille sig markant for byens øvrige byninger. Huset vil blive opført udelukkende i glas og sten.

Cykelvenligt

I sidste uge blev godkendte kommunen, Helsingborgs Stad, et andet byggeri i bydelen, som er et lejlighedsbyggeri med 55 lejligheder, som selskabet Weidekke står bag i samarbejde med arkitekten Kjellander Sjöberg. Her bliver der tale om et byggeri i genbrugsteglsten, som er inspireret af gamle pakhuse, og hvor der er gjort en del ud af at byggeriet skal gøre det attraktivt at tage cyklen. Der er således blevet konstrueret særlige oplyste cykeltgarager til lejlighederne, fremgår det af en pressemeddelse fra kommunen. Dette byggeri vil dog først stå klart i 2021.

Første etape af den nye bydel, som bliver forbundet med Knutpunkten med en ny cykel- og gangbro, skal rumme 340 boliger, 3.000 kvadratmer handel og restaurationer og 30.000 kvadratmeter kontorer.