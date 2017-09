Se billedserie I 2009 besluttede Coloplast at lukke produktionen her på Bronzevej, hvor der ved lukningen var 200 ansatte. I dag har virksomheden kun produktion i Nordsjælland på fabrikken ved Mørdrupvej mellem Lokalbanen og Helsingør-motorvejen. Foto: Allan Nørregaard

Kæmpe boligplaner for industriområde

Helsingør - 15. september 2017

Udvalg siger ja til at starte en plan-proces, som kan ende ud med en stor omdannelse af Espergærdes erhvervsområde, skriver Frederiksborg Amts Avis. For første gang skulle politikerne i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på sidste møde tage politisk stilling til, hvorvidt det skal være muligt at omdanne store dele af Espergærdes erhvervsområde omkring Hovvej, Gymnasievej, Bronzevej og Højvangen til boligformål.

Baggrunden er at Coloplast allerede tilbage i 2009 nedlagde produktionen i de store fabrikshaller, som det øjensynligt ikke har været muligt at leje ud til erhvervsformål. Coloplast ejer et kompleks af store ejendomme i det nuværende erhvervsområde på Bronzevej, Samtidig er undertøjsgiganten Triumph i fuld gang med at forlade lokalerne på Gymnasievej, hvor der i dag kun er begrænsede aktiviteter tilbage. Endelig er der også et ønske om at bygge på en erhvervsgrund syd for Højvangen.

- Vi sagde ja til at sætte gang i processen, og nedsætte styregruppe og et projektteam med repræsentanter fra alle dele af forvaltningen, siger formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Johannes Hecht-Nielsen(V).

Mere præcist kommer styregruppen til at bestå af repræsentanter fra Center fra By, Land og Vand, Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Derudover skal der også oprettes et projektteam med deltagelse af yderligere repræsentanter fra kommunens forvaltninger.

To ejendomsudviklere

Disse i alt tre store erhvervsejendomme og grunde er foreløbig i spil som boligområder, da to forskellige projektudviklere har henvendt sig til Helsingør Kommune med ønske om at udvikle området til boliger og såkaldt publikumsrettede funktioner.

Forurening og planlov

Området er i dag udlagt til erhverv, og ændring til boligformål kræver både et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Imidlertid kræver et nyt kommuneplantillæg et betydeligt forarbejde. Det skyldes blandt andet, at den nye planlov fra tidligere i år har retningslinjer om at undgå boligbyggeri i områder med støj, forurening og lugtgener. Dette skal sikre eksisterende virksomheders muligheder for fortsæt at kunne drive deres produktion på stedet.

Det betyder, at forvaltningen først skal afdække, hvilke hensyn de eksisterende virksomheders aktiviteter kræver. Ligeledes skal det også undersøges, hvorvidt der er andre steder i kommunen, hvor det er muligt at huse større og støjende virksomheder.

For formand Johannes Hecht-Nielsen(V) er der ingen tvivl om, at Espergærdes erhvervsområde ikke har nogen større fremtid.

- Området er blevet overhalet af udviklingen, hvor Espergærde er vokset så kraftigt som by. Området ligger klemt mellem beboelse og de grønne områder ved Rolighedsmoserne. Fremtidig industri kommer til at ligge nord fra Espergærde, i Kvistgård eller ved Rørtang, siger Johannes Hecht-Nielsen(V), som understreger, at man naturligvis skal sikre ordentlige forhold for de tilbageværende virksomheder.

Åbner for højhuse

Det fremgår af sagsfremstillingen, at forvaltningen har en række mål for omdannelsen af området til boliger i forhold til arkitektur, omgivelser og planlægning.

Således ønsker man sig etagebyggeri og publikumsorienterede funktioner på strækningen ud mod Hovvej, stor variation i boligtyperne, som også åbner op for enkelte punkthuse , samt rekreative arealer omkring de forskellige bebyggelser. Ligeledes bliver der lagt vægt på, at der ikke skal bygges højere end i ét plan ud mod de eksisterende boliger i form af parcelhuse i udkanten af erhvervsområdet.