K: Spisehuset og Toldkammercaféen skal på private hænder

Kulturværftets café, Spisehuset, og Toldkammercaféen i Helsingør skal på private hænder igen. hvis det står til De Konservative i Helsingør. De to caféer har været kommunalt drevet siden 2012, hvor den tidligere forpagter gik konkurs. I en efterfølgende udbudrunde bød ingen ind på opgaven, hvor Helsingør Kommune siden selv har stået for driften. Nu går det imidlertid så godt for caféerne, at de er ved at komme på kant med kommunalfuldmagten. Det mener i hvert fald De Konservative, der har stillet forslag om at sende caféerne i udbud. Men det er en rigtigt dårlig idé, mener både medarbejderne og formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune, Henrik Møller (S).