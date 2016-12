Julenat endte med anholdelse

En 18-årig kvinde fra Fredensborg kan se tilbage på en juleaften- og nat, der gik så meget over gevind, at hun endte med at blive anholdt af Nordsjællands Politi på gaden i Helsingør.

Forud var gået en episode på et diskotek i Helsingør. Her var kvinden endt i tumult med dørmændene og var blevet bortvist. Det fremgår ikke af døgnrapporten, hvilket diskotek der er tale om, men efterfølgende mødte politiet kvinden i krydset ved Stengade og Bramstræde. Her var hun tilsyneladende stadig ophidset over situationen og begyndte at råbe af betjentene. Hun blev derfor anholdt for at forstyrre den offentlige orden, men hun slap dog for en tur i detentionen og blev i stedet efter et stykke tid løsladt og bortvist fra stedet.