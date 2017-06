Juan Recinos Jensen er 43 år og opvokset i Guatemala. Som 16-årig måtte han flygte fra sit hjemland på grund af borgerkrig, hvilket bragte ham rundt til en række lande, inden han mødte sin danske kone, som han nu bor sammen med i Gribskov. Han ved, hvordan det er at komme som udlænding og starte en virksomhed op i et nyt land. Nu skal han give den viden videre til Helsingørs nydanskere som erhvervskonsulent. Foto: Helsingør Kommune. Foto: COLORRAIN

Juan skal hjælpe Helsingørs nydanskere til iværksætteri

Helsingør - 17. juni 2017

Juan Recinos Jensen flygtede fra borgerkrig i Guatemala og blev iværksætter i Danmark. De næste tre år skal han hjælpe flygtninge og nydanskere i Helsingør til at føre deres egen drøm ud i livet, skriver Frederiksborg Amts Avis. Han ved, hvordan det er at skulle starte fra nul. Som 16-årig måtte Juan Recinos Jensen flygte fra sit hjemland Guatemala på grund af borgerkrig i landet. Det bragte ham ud på en større exodus til først Mexico og USA, og senere Tyskland og Spanien, hvor han mødte sin danske kone Rikke Jensen. I dag er parret bosat i Vejby i Gribskov.

Den 1. maj startede 43-årige Juan Recinos Jensen som ny erhvervskonsulent i Helsingør Kommune på en tre-årig aftale med en klar jobbeskrivelse: At få flere nydanskere fra overførselsindkomst til beskæftigelse via iværksætteri samt at hjælpe nuværende nydanske virksomheder til sund drift og vækst. Dermed følger Helsingør i fodsporene på en håndfuld danske kommuner, som har ansat medarbejdere med fokus specifikt på at hjælpe flygtninge og nydanskere til at starte egen virksomhed. Forbilledet er Vejle Kommune, der i dag har mange års erfaring inden for etnisk iværksætteri.

Og hvem er han så, den 43-årige mellemamerikaner? Drømmen om at blive iværksætter blev plantet i ham, da han som dreng arbejdede i en kaffeplantage i Guatemala, og den blev siden ført ud i livet i Danmark med opstarten af blandt andet DanLat, der rådgiver danske virksomheder i at eksportere til det latinamerikanske marked. Derudover har han været med til at starte FIBF, der er en frivillig forening i Gribskov, der hjælper flygtninge til iværksætteri.

Vejledning afgørende

Da Juan Recinos Jensen kom til Danmark for 15 år siden, måtte han starte forfra. Hans uddannelse fra Guatemala og Tyskland kunne ikke godkendes, så han måtte tage en dansk studentereksamen, hvilket blev fulgt op af en uddannelse på CBS. Siden startede han sin egen virksomhed DanLat, som han i dag har overdraget ansvaret for, for at hellige sig arbejdet i Helsingør.

- Jeg har lært, at man skal lade være med at vente på at arbejdet kommer til én. Man bliver selv nødt til at være proaktiv for at få tingene til at ske. Jeg vil gerne gøre en forskel i stedet for at spille en offerrolle, siger Juan Recinos Jensen.

Nu skal Helsingørs nye erhvervskonsulent så ud og gøre en forskel for nydanskere i kommunen, som sidder med en lille iværksætter i maven. Og selvom han lægger stor vægt på passion, så er det ofte også afgørende med vejledning, når man skal starte forfra i et nyt land.

- Mange har et drive til at starte noget op, når de kommer til et nyt land, men det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal starte. Specielt hvis der er en kulturel og sproglig barriere. Det er her, jeg kommer ind i billedet, fortæller Juan Recinos Jensen.

Helsingørs nye erhvervskonsulent kan skrive syv forskellige sprog på CV'et, men ofte kommer man langt på lidt dansk og lidt engelsk, fortæller Juan Recinos Jensen, som rådgiver på en stribe af områder.

- Jeg hjælper blandt andet med at sætte dem ind i de danske regler for virksomheder og med at søge diverse tilladelser gennem Helsingør Kommunes One Stop Erhvervsservice. Derudover giver jeg gode råd til, hvordan man markedsfører sig og skaber netværk til at rekruttere og vækste. Mange nydanskere kommer fra sydligere himmelstrøg og er vant til, at tingene foregår udendørs og ved 'mund til mund'. I Danmark er vi mere indendørs og digitale, hvilket også betyder, at man skal være mere opsøgende som iværksætter, fortæller Juan Recinos Jensen.

Fast bod på Madmarkedet

Selvom det kun er lidt over en måned siden, at Juan Recinos Jensen, trådte ind ad døren på Helsingør Rådhus til første arbejdsdag, har han allerede gang i en række projekter.

Værftets Madmarked slog dørene op i starten af maj med 22 madboder og i den forbindelse har Juan og Jobcenteret været i kontakt med Adam, der er syrisk flygtning og drømmer om at åbne sin egen restaurant. Den drøm arbejder Juan og Jobcenteret på at gøre til virkelighed med en fast bod på Madmarkedet med arabiske specialiteter.

- Derudover er vi i dialog med jobcentret om at få en gruppe syriske piger i aktivering i madboden. Hvis alt går vel, kan vi starte op til juli, fortæller Juan Recinos Jensen.

Store gevinster i sigte

Ansættelsen af en erhvervskonsulent med fokus på etnisk iværksætteri i Helsingør Kommune er resultatet af en politisk beslutning, hvor Integrationsrådet også har været med til at sætte emnet på dagsordenen, og gevinsterne på længere sigt ser da også ud til at kunne blive ganske store.

- Vi kan se, at hvis det lykkedes at flytte selv ganske få nydanskere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse via iværksætteri, kan det blive en stor gevinst. Det er en win-win-situation, fortæller Juan Recinos Jensen.

Helsingør Kommune har store forventninger til den nye erhvervskonsulents arbejde, og drivkraften hos Juan Recinos Jensen er ikke til at tage fejl af. Selvom han har overdraget ansvaret for virksomheden DanLat, er han fortsat involveret i et projekt med affaldshåndtering, som firmaet har i Chile, ligesom at han stadig lægger et par timer i bestyrelsen i FIBF.

- Det afgørende for mig i sin tid, da jeg startede som iværksætter, var at få vejledning, en mentor og et netværk. Nu vil jeg bruge den erfaring, jeg har opbygget, til forhåbentlig at kunne give det videre til Helsingørs etniske iværksættere, siger Juan Recinos Jensen.

