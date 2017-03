Jönsson måtte overnatte i detentionen

Efterhånden er det sjældent, at detentionen på politigården er fyldt op med fulde svenskere, sådan som det ofte var tilfældet før i tiden. Men natten til mandag måtte en 56-årig svensk mand overnatte i de ubekvemme lokaler, for at sove sin brandert ud. Den 56-årige mand havde ellers lagt sig til at sove i færgeterminalen med et flækket øjenbryn, og det så en forbipasserende, som tilbød ham, at han kunne overnatte på det nærliggende herberg i Frelsens Hær i Strandgade. Men manden var hverken til at hugge eller stikke i, så det blev nødvendigt at tilkalde politiet, som sørgede for en overnatning i politigårdens »herberg« i stedet. Mandag morgen blev den 55-årige sat på gaden igen med sin plasticpose og den flaske whisky, han medbragte.