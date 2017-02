Udeblivelse fra aftaler på Helsingør Jobcenter kan koste et indhug i kontanthjælpen. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Jobcenter straffer arbejdsløse hårdere end andre

Helsingør - 06. februar 2017 kl. 09:59 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Helsingør straffes jobparate kontanthjælpsmodtagere i højere grad end i resten af landet af kommunen for udeblivelse fra aftaler på jobcenteret. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Udeblivelse fra obligatoriske møder og kurser på jobcenteret kan koste dig et indhug i din kontanthjælpsydelse, og i Helsingør Kommune er risikoen stor. Tal fra kommunen viser, at man i Helsingør i højere grad straffer de jobparate kontanthjælpsmodtagere økonomisk for udeblivelse fra aftaler end i resten af landet.

Den forkerte vej at gå

I 3. kvartal af 2016 blev 16 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i Helsingør ramt af sanktioner, hvor landsgennemsnittet til sammenligning ligger på 12,2 procent. Kigger man på klyngen - altså de kommuner, som Helsingør normalt sammenligner sig med - er tallet helt nede på 8,3 procent.

Formand for beskæftigelsesudvalget, Allan Berg Mortensen (EL), er overrasket over tallene, og mener at sanktioner er den forkerte vej at gå.

- Det kommer bag på mig. Det er et udtryk for at vi sanktionerer for meget, hvilket ikke er positivt. Ofte fører det bare til, at borgeren bliver mindre villig til at samarbejde, siger Allan Berg Mortensen.

Sanktion en sidste udvej

Birgitte Kongsted, der er Områdeleder for Aktivitetsparat og Boligintegration i Helsingør Kommune fortæller, at der altid ligger en grundig overvejelse forud for at man skærer i den jobparates kontanthjælp.

- Vi anvender som regel økonomiske sanktioner som en sidste udvej, hvis en borger gentagende gange er udeblevet fra et møde. Jeg synes generelt, vi er påpasselige i sådanne sager, især hvis der er tale om svage borgere, siger Birgitte Kongsted.

Hun mener samtidig, at det ikke nødvendigvis er noget dårligt tegn, at Helsingør Kommune sanktionerer mere end landsgennemsnittet.

- Det kan jo være et udtryk for, at vi i højere grad lever op til vores forpligtelser og har fokus på at anvende de muligheder, vi har til rådighed i de her sager, siger Birgitte Kongsted.

Modtagere af uddannelseshjælp bliver i mindre grad sanktioneret i Helsingør end i landets øvrige kommuner.

Her er 10,8 procent blevet skåret i hjælpen mod 16,8 procent på landsplan.