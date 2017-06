Det var på p-pladsen ved Ålsgårde Centret at voldsepisoden fandt sted den 1. maj. Mandag aften blev den 20-årige mand forurettede mand i følge sigtelsen udsat for vidnetrusler. Det skete på Cirkle K-tanken på Kroge Bakke kort før midnat. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Jeg sværger ved min mors grav: Jeg har ikke gjort det

15. juni 2017 Af Dorte Møller Rasmussen

En 21-årig mand fra Ålsgårde, som har skabt utryghed i lokalsamfundet, blev i går varetægtsfængslet sigtet for vold og trusler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Øv - så er hele sommeren ødelagt.

Sådan lød det fra den 21-årige mand fra Ålsgårde, som i går blev fremstillet i grundlovsforhør i retten i Helsingør sigtet for vold mod en 20-årig mand fra Ålsgårde den 1. maj i år og trusler på livet mod samme mand ved midnatstid natten til tirsdag. Det skete på Cirkle K-tanken på Kroge Bakke, hvor den 21-årige angiveligt skulle have lavet et tegn med fingeren over halsen og have sagt »Bare vent og se«.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 21-årige i 14 dage på begrundet mistanke i de to sigtelser og for at give politiet arbejdsro til at finde ud af, hvad der er foregået, og på grund af sagens beskaffenhed og alvor.

Mange fjender

Den 21-årige er særdeles velkendt i Ålsgårde, hvor han gennem tiden har skabt sig mange fjender på grund af sin opførsel. Han er kendt for at gå i centrets butikker og tage varer, som han ikke betaler for, og han har derfor forbud mod at vise sig i disse butikker, ligesom han heller ikke er velkommen på Cirkel K, hvor han tidligere har tanket benzin uden at betale for det.

- Men den sag er ude af verden. Jeg har betalt, hævdede den temperamentsfulde 21-årige mand i retten i går.

Her erkendte han, at han havde slået en 20-årig ekspedient på benzintanken med flad hånd på p-pladsen ved Netto den 1. maj, men han nægtede kategorisk at have fremsat trusler mod den 20-årige eller opført sig på en måde, som kunne fremkalde frygt.

- Jeg sværger ved min mors grav - jeg har ikke gjort det, lød det flere gange fra den 21-årige, som udtrykker sig i det, der i folkemunde kaldes for tillært »perker-dansk«.

Voldsomt temperament

I følge forklaringen var han sammen med en kammerat, som han ikke kender så godt, kørt på tanken mandag aften.

- Jeg blev i bilen mens de to nærmest opførte et skuespil med fagter overfor hinanden. Det så latterligt ud, forklarede han.

Den 21-årige høje, tynde glatragede mand blev anholdt tirsdag klokken 15.05, da han sad på en bænk udenfor Fakta i Ålsgårde Centret. Han er kendt for at gøre borgerne i området utrygge på grund af sit voldsomme temperament og aggressive kropssprog, og flere domme er det da også blevet til siden 2012 - den seneste dom på ti måneders fængsel udløb, da han blev sat fri den 17. marts. Den omhandlede både vold og vidnetrusler.

- Når jeg bliver hidset op, så er jeg ligeglad med, om jeg får 30 dages fængsel for det jeg gør, lød det blandt andet fra den 21-årige i retten i går, hvor han med hovedrysten hørte på, hvad dommeren dikterede til retsbogen.

Passer sig selv

- Jeg er først nu ved at få styr på mit liv, lød det fra den 21-årighe, da han skulle fortælle om sine personlige forhold.

- Jeg har et sted at bo, men jeg har ingen fast adresse. Jeg har ingen indkomst, men jeg prøver at finde et arbejde, men jeg taler ikke så godt med kommunen, forklarede han og tilføjede, at

- Jeg passer mig selv.

Efter samråd med sin forvarer valgte den 21-årige ikke at kære kendelsen om varetægtsfængsling.

