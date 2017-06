Jazzin' Jacks går street parade i Helsingør City

Helsingør: Jazzin' Jacks er et svensk New Orleans Street Parade Band fra Helsingborg, der kan opleves lørdag formiddag fra kl. 10.30. De går i Helsingør City for første gang under Jazzfestivalen.

- Der er en særlig stemning over streets parades i Helsingør, fortæller bandets leder, Jack Andersson. For mærkeligt nok minder Helsingør meget om New Orleans. Gaderne er placeret på samme måde i rette vinkler og har nogenlunde samme størrelse. Det samme har bygningerne. Toldkammeret og Blomstertorvet minder meget om The French Market. Der er vandet, som kunne have været Mississippi. På den anden side ligger Sverige. I New Orleans er det Algiers. Hvis man forestiller sig smedejernsaltaner på husene i Stengade, så har du er klart billede af hvordan der ser ud i New Orleans. Torvet i New Orleans hedder Jackson Square med en flot rytterstatue af general Jackson. I Helsingør har vi Axeltorv med Erik af Pommeren, der skuer ud over pladsen.