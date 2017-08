Jazzin' Jacks åbner jazz- sæsonen på Sundbusserne

Efterårets første Jazzbrunch er søndag 27. august med afgangstid fra Helsingør klokken 11.30 og fra Helsingborg klokken 12.00. Kom 10 minutter før afgang, lyder det fra arrangørerne. Jack Anderssons Jazzin' Jacks, et af Sveriges bedste New Orleans jazz bands. Som 16-årig fik Jack Andersson en 78'er plade med Louis Armstrong af sin farmor, og resten er historie, som man siger. Jack fik en trompet og øvede sig så meget, at han gennemførte en konservatorieuddannelsen i Frankrig under studenteroprøret i 1968. Senere spillede han blandt andet i Malmø Symfoniorkester. Det blev senere til et engagement i USA hvor Jack spillede en lang række koncerter. Han vendte dog hjem til Sverige iog dannede sit orkester Jazzin' Jacks, som siden har været et skattet og efterspurgt orkester. Søndag den 27. august kan Jazzin' Jacks opleves på Sundbussen Pernille.