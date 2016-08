Jazzbrunch på Sundbuss Pernille

På søndag den 4.september er der afgang kl. 11.20 for en helt ny måde at tilbringe en hyggelig søndag på. Der er "Jazzbrunch på Sundbussen Pernille", som foregår hver anden søndag frem til den 13. november. Der bliver seks afgange med glad jazz fra kl. 12.00-15.00. Jazzen på søndag leveres af Carsten Henningsens Jazz Band, som består af fire kendte musikere. Banjospilleren og sangeren Carsten Henningsen er kendt fra Spirit of New Orleans. Klarinettisten og humørbomben Jørgen Christensen er kendt fra Blå Mandag Jazz band, som også har spillet mange jobs i Helsingør. Basunisten Morten Hertz har ofte været med i streetparades under Helsingør Jazzfestival. Bassisten Lars Nielsen er kendt fra orkesteret Dixie For You.