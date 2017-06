Ja hjørnebyggeri - nej til nyt tårn

Udvalg siger god for revideret projekt med lejligheder og erhverv på centralt hjørne. Men det bliver uden tårn, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilbage i marts i år sagde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget blankt nej til at sætte gang i udarbejdelsen af en lokalplan for et bolig- og erhvervsbyggeri på hjørnet af Rosenkildevej og IL Tvedesvej lige over for bycentrets parkeringshus. Argumentet var blandt andet, at der var tale om en alt for høj bebyggelsesprocent og en arkitektur, som ikke passede med indholdet i den dengang endnu ikke vedtaget lokalplan for Helsingørs indre by.