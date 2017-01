M/S Museet for Søfart har siden åbningen for tre år siden satset på at blive en international turistattraktion - og med 28 procent udenlandske gæster i 2016 ser det nu ud til at være lykkedes. Foto: Allan Nørregaard

Internationale gæster giver håb for presset besøgstal

Helsingør - 04. januar 2017 kl. 16:03

De udenlandske turister har for alvor fået øjnene op for kombinationen af arkitektur og historie. Det viser opgørelsen over antallet af besøgende på M/S Museet for Søfart i 2016. Da året begyndte, var ambitionen var at få 100.000 gæster gennem museet, og den blev heldigvis nået. Således kunne museet runde året af med et besøgstal på 102.537.

Tallet er dog ikke så prangende som forrige års 135.000 gæster, men trods nedgangen er museets direktør Ulla Tofte meget tilfreds med resultatet for det tredje åbningsår, som eftersigende er et kritisk år for alle nye museer.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har nået det meget ambitiøse besøgstal, som vi satte for 2016. Det vidner om, at masser af gæster stadig har lyst til at besøge M/S Museet for Søfart, selvom museet ikke længere er helt nyt, siger hun.

Museet har helt fra åbningen af Bjarke Ingels-byggeriet i dokken i efteråret 2013 satset på at blive en international turistattraktion, og det ser i høj grad ud til at være lykkedes. I 2016 var hele 28 procent af museets gæster nemlig fra udlandet, og det er over gennemsnittet for danske museer.

- Vi mærker især en stigende interesse fra internationale gæster - de kommer fra hele verden for at se museet, som har været nævnt i arkitektur- og livsstilsmagasiner fra Wallpaper til New York Times. Det viser, at netop kombinationen af arkitektur og historie er noget, der tiltrækker udenlandske turister, siger Ulla Tofte.