Malene Bjelke er skulptør og udstiller flere bronze-værker i Galleri Orange.

Intens og menneskelig kunst i Galleri Orange

Helsingør - 07. januar 2017 kl. 08:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Dialog er et gammel græsk ord, som betyder samtale, og det er netop det de to kunstnere Malene Bjelke og Nina Rendtorff gerne vil gennem deres skulpturer, tegninger og portrætter. De to følsomme kunstnere formidler kunst, som vi kan gå i dialog med.

Begge kunstnere bor i Helsingør kommune og i eftersommeren 2016 fik Malene Bjelke afsløret en bronze skulptur (Astrid Lindgren) i fuld størrelse til Sophienborg skolen i Hillerød.

Der er fernisering på Malene Bjelke og Nina Rendtorffs udstilling i Galleri Orange på Badevej 2 på fredag den 13. januar mellem klokken 16 og 18, og her kan man se, hvorledes Malene Bjelke arbejder med at indfange og formidle det at være menneske.

- Vi indeholder alle et mylder af følelser og passioner. Kunstnere som Malene ser det og mærker det, både hos sig selv og hos andre. Hun fanger øjeblikke og gengiver disse øjeblikke som måske kun varer få sekunder. Øjeblikke som glæde, sorg, ensomhed m.m. Hun evner at bevare disse ofte små, korte øjeblikke i sine skulpturer. Man drages imod hendes værker. Der opstår en nødvendig dialog som er livgivende for både beskuer og kunstner, forklarer galleriejer Georg Reinhardt Mathiasen.

Nina Rendtorff viser på denne udstilling portrætter i olie. Billeder af os og hende selv.

- For det er mennesket hun viser i følsomme billeder, portrætter malet med flere tynde lag som vil hun dissekere og komme helt i menneskets sjæl og tanker. Ninas tegninger på udstillingen er skabt af stor følsomhed. Hun har i en del af tegningerne gået i dialog med kendte værker. Hun genfortæller dem på sin måde både for at komme tættere på andre kunstneres udtryk og fortælling, lyder det fra Georg R. Mathiasen.

Udstillingen kan ses til den 3. februar