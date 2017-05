Der blev fundet skolopendere, tusindben, bænkebiddere, lykkebiller, edderkopper, regnorme og meget andet på Nyruphus. - Bare ved at vende en bunke, åbner en ny verden sig for voksne og børn, forklarer biolog Maj-Britt Salhauge (i lyseblå jakke). Foto: Kim Rasmussen

Insekt-væddeløb på Nyruphus

- Man skal huske altid at tilberede voksmøllarven. Ligesom i myrer kan der være en parasit i dem, som kravler ind i insektets hjerne. Så kan parasitten fjernstyre myren til at sidde i toppen af et græsstrå, og på den måde blive spist af en ko eller andet større dyr. Det er den måde, som parasitten sikrer sig et langt liv. Ved at finde sig et stort værtsdyr, forklarer Thomas Nielsen.