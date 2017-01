Tikøb-firmaet rådgiver forsyningsselskaber, når de skal sikre sig mod skybrud, oversvømmelser og andre følger af klimaændringerne.

Ingeniørvirksomhed: Kloak-satsning betyder 10 nye ansatte

Helsingør - 18. januar 2017

Ingeniørvirksomheden LNH Water på Danstrupvej 3, håber efter samarfbejde med DTU, at kunne udvide med ti nye ansatte. Den lille ingeniørvirksomhed LNH Water i Tikøb rådgiver forsyningsselskaber, når de skal sikre sig mod skybrud, oversvømmelser og andre følger af klimaændringerne. Det gør de bl.a. med et digitalt administrationsværktøj, som virksomheden har udviklet. Værktøjet indsamler data fra kloaksystemet, så det er enkelt at overvåge kapaciteten.

- Det system vil vi gerne udvide med to nye elementer. Dels en økonomistyringsdel, så kommuner og forsyningsselskaber kan se, hvordan de får mest muligt ud af deres nye

investeringer. Og dels med en mulighed for at overvåge mængden af vand ikke bare i vandrør og kloaker, men også på overfladearealerne i kommunen. Vand på veje og grønne

områder skal også kunne komme væk, når der for eksempel kommer skybrud, forklarer civilingeniør Nanna Høegh Ravn, partner i LNH Water.

Begrænset mængde papirarbejde

Tankerne om et forbedret system var dog næppe blevet til virkelighed, hvis ikke virksomheden var blevet opmærksom på mulighederne i det nye VIS projekt på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der har til formål at fremme udviklingen i små virksomheder. For med bare to ansatte i LNH Water var der hverken tid eller alle de rette kompetencer til at udvikle det nye software.

VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

- Vi var først lidt tilbageholdende, da der jo kan være et stort bureaukrati forbundet med sådanne projekter. Men VIS-projektet har taget højde for, at små virksomheder ikke har

ressourcer til for meget papirarbejde. Så udover at skulle bidrage med oplysninger til ansøgningen, har vi kunnet overlade de øvrige formelle opgaver til projektsekretariatet,

siger Nanna Høegh Ravn.

LNH Water havde i forvejen kontakt til DTU, men det er ikke en betingelse for samarbejde.

DTU bidrager

I det aktuelle projekt bidrager DTU både med metodeudvikling for økonomiske beregninger af forskellige klimasikringstiltag samt beregninger udført på store mængder data om

regnvands afstrømning på forskellige typer overflader - vej, græs, grus osv.

- Vi kan bidrage med indsigt fra den nyeste forskning til udvikling af LNH Waters værktøj. Derudover har vi kendskab til beregningsmæssige metoder, der kan forbedre virksomhedens digitale værktøj, ligesom vi har kapacitet til at gennemføre en omfattende test og kvalitetssikring af metoder og data, som er nødvendige, for at kommuner og andre kan stole på resultaterne, fortæller Per Skougaard Kaspersen, forsker på DTU Management.

Målretter forskning

Deltagelsen i projektet bidrager samtidig til at målrette DTU's forskning mod de udfordringer, som kommuner og virksomheder møder i deres dagligdag.

Uden projektet var udviklingen ikke sket Der er ingen tvivl fra Nanna Høegh Ravns side om, at udvidelsen af virksomhedens arbejdsområde og forventede ekspansion vil ske hurtigere på grund af deltagelsen i VIS-projektet.

- Det er fantastisk pludselig at få mulighed for at samarbejde med eksperter inden for eksempelvis computer algoritmer og økonomiske beregninger af forskellige klimasikringstiltag. Vi har altid haft fokus på udvikling og forsøgt at være med helt fremme. Der er et kæmpe marked for vores nye produkt, og vi glæder os til at udvide med nye kunder og nye medarbejdere, som vi forventer at kunne ansætte allerede fra i år.

Nanna Høegh Ravn opfordrer andre små virksomheder til at overveje, om de også kan gøre brug af ordningen og sikre sig den vækst og udvikling, de fleste virksomhedsejere drømmer om, men har vanskeligt ved at finde ressourcer til.