Indsamlere narrede sig til 1000 kroner

To kvinder havde tirsdag formiddag held til at franarre en 76-årig kvinde fra Helsingør 1000 kroner. Det skete i Brostræde mellem klokken 10.15 og 10.30.

De to kvinder henvendte sig til den ældre kvinde under foregivelse af, at de var i gang med en indsamling. Kvinden ville gerne give 40 kroner til formålet, men de to gjorde klart, at de kun tog imod sedler.