Indbrud i Hornbæk Fitness

Hornbæk Fitness på Engholmvej i Hornbæk har haft indbrud, og selvom stedet er videoovervåget, lykkedes det to mænd at slippe af sted med en pengeboks med kontanter samt mobiltelefoner og nøgler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På stedets overvågningskamera kan man se, at to mænd ankommer i en hvid Mercedes Vito klokken 3.52 natten til mandag. Bilen er bemalet med firmanavnet »Erik Fechtenburg«, og er stjålet i Holbæk den 9. juni. Den var udstyret med stjålne nummerplader.

De to mænd bryder et vindue i indgangsdøren op med en spade, og efter at have været inde i fitnesscentret en halv times tid kommer de to mænd ud klokken 4.36.