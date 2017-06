Ilse Jacobsens personlige selskab fortsætter nu driften, efter KURBADET by ILSE JACOBSEN ApS i Hornbæk er gået konkurs. Foto: Presse

Ilse Jacobsens kurbad går konkurs

Helsingør - 16. juni 2017 kl. 11:28

Af Dorte Møller Rasmussen

KURBAD by ILSE JACOBSEN ApS i Hornbæk er gået konkurs. Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

Her står der, at Kurbad By Ilse Jacobsen ApS på A. R. Friisvej 16 i Hornbæk er under konkursbegæring modtaget den 24. april i år.

Det betyder dog ikke, at Kurbadet lukker. Ilse Jacobsens personlige selskab overtager kurbadet og kører det videre, og langt de fleste medarbejdere beholder deres job.

I en meddelelse fra Ilse Jacobsens selskab hedder det, at Kurbadet fra starten har været underlagt en ingeniørfejl, hvilket har betydet betragteligt højere driftsomkostninger end beregnet. Hertil kommer, at disse ingeniørfejl har betydet, at energiforbruget på KURBADET har været højere end budgetteret.

En anden udfordring har været at gøre driften af KURBADETS gourmet-restaurant rentabel. Den opgave har det nye selskab nu givet sig i kast med.

Ilse Jacobsens personlige selskab har overtaget driften pr. 1. juni.

Ilse Jacobsen er et ikon inden for modebranchen, og en iværksætter, der har sat mange fodaftryk. Det begyndte med gummistøvler, men i dag er Ilse Jacobsen et livsstilsbrand med modetøj, skønhedsprodukter, blomsterbutikker og modeforretninger.

Kurbadet med spa og restaurant tæt på Hornbæk strand åbnede i slutningen af 2013.