Ilse Jacobsen rejser verden rundt for at markedsføre sin livsstilsvirksomhed - men også Hornbæk og Den Danske Riviera. Her er det fra et fremstød, hvor kronprinsesse Mary også deltog. Foto: Presse Foto: Foto: © Bj¯rn Jakobsen

Send til din ven. X Artiklen: Ilse Jacobsen og Visit Nordsjælland vil brande Hornbæk internationalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ilse Jacobsen og Visit Nordsjælland vil brande Hornbæk internationalt

Helsingør - 01. juli 2017 kl. 04:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Internationale kunder og samartbejdspartnere fra 25 lande er i Hornbæk i to dage for at blive ambassadører for Hornbæk og Den Danske Riviera. Ilse Jacobsen er inkarneret hornbækker - faktisk så meget at bynavnet er inkorporeret i brandnavnet på hendes livsstilsvirksomhed. Både Ilse Jacobsens personlige og brandmæssige historie tager udgangspunkt i den lille Nordsjællandske kystby, og det er essentielt for hende at skabe kendskab til denne lille perle internationalt. På den baggrund har ILSE JACOBSEN HORNBÆK gennem flere år samarbejdet med Visit Nordsjælland om at brande det nordsjællandske og for Ilse Jacobsen, specifikt Hornbæk. Nu udvides samarbejdet med konkret branding af området overfor 25 lande.

Læs også: Ilse Jacobsens kurbad går konkurs

Rette branding

Livsstilsvirksomheden ILSE JACOBSEN HORNBÆK udvider sit samarbejde med flere internationale kunder og samarbejdspartnere og ønsker, at sørge for den rette branding af Hornbæk og den Danske Riviera ude i verden i forbindelse hermed. Derfor har Ilse Jacobsen indgået et samarbejde med Visit Nordsjælland om at "uddanne" kunder og samarbejdspartnere i Ilse Jacobsens ståsted og grundpillen i hendes Brand - nemlig Hornbæk og Den Danske Riviera.

- Det er vigtigt for mig, at vores internationale samarbejdspartnere og kunder får en forståelse for og indsigt i, hvad der kendetegner epicentret for mit kreative arbejde. De skal have en indgående viden om det lokalforankrede DNA, som gennemsyrer ILSE JACOBSEN HORNBÆK og på den måde være klædt på til at kunne brande Hornbæk og Nordsjælland ude i verden, siger Ilse Jacobsen.

Den Danske Riviera

For VisitNordsjælland er det konkrete samarbejde en unik mulighed for at fortælle historien om Den Danske Riviera, siger marketingschef for VisitNordsjælland Birgitte Bergman.

- Jeg er meget stolt over, at få denne mulighed for at være med til at positionere Hornbæk og Den Danske Riviera overfor 25 lande. Vores brand fortælling om Kongernes Nordsjælland og Den Danske Riviera kommunikerer vi med storytelling fortalt af "rigtige" mennesker. Ilse Jacobsen og Den Danske Riviera har mange fælles brandværdier. Det er fortællingen om, hvordan københavnerne og internationale gæster igennem århundrede er kommet til kystbyerne og ikke mindst Hornbæk for at

holde ferie og for at restituere. Det er fortællingen om, hvorledes kunstnere igennem historien - og den dag i dag - finder inspiration i naturen og lyset. Det er det gode liv som leves, hvor kvaliteten er i fokus med et lokalt præg og autenticitet. Det er passionen og ægtheden som møder vores gæster. Ilse Jacobsen og hendes personlige historie er unik i denne sammenhæng og samarbejdet har allerede genereret gode resultater, siger Birgitte Bergman.