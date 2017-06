Igloo-telte fløj væk: Lukket firma skal betale 52.000

Telte, der er blevet revet med af vinden og totalskadet ved kollision med vejen, og telte med revner og mangelfulde syninger, der har været utætte og taget vand ind. Det er det, der har fået fire forbrugere til at klage over og kræve deres penge tilbage af firmaet Igloo Scandinavia, der indtil januar 2016 var distributør af det tyske firma Garden Igloo's telte i Danmark og Sverige. Da ingen af forbrugerne hørte noget fra ejeren af firmaet Lars Ellyton fra Hornbæk, gik de til Forbrugerklagenævnet med deres sager, der har fundet sted mellem august 2014 og maj 2015. De fire forbrugere fik medhold i deres sager, oplyser Forbrugerklagenævnet, hvilket betyder, at Lars Ellyton har fået krav på at betale 51.980 tilbage. 18.780 kroner for teltene og 33.200 kroner i sagsomkomstninger. Firmaet Igloo Scandinavia er dog imidlertid lukket ned pr. 5. januar 2016, selvom firmaet stadig har en hjemmeside, og har ikke betalt pengene.