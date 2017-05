IPhone fundet i rumænsk bil

En mand fra Helsingør fik lørdag aften sin iPhone tilbage efter at den var blevet stjålet fra ham under en bytur natten til lørdag.

Det lykkedes via »Find min iPhone« at spore telefonen til en bil, der stod parkeret på Jernbanegade. Da en politipatrulje kom frem, konstaterede man at telefonen lå i en aflåst bil med rumænske nummerplader. Man tilkaldte en låsesmed for at få åbnet bilen, men inden da ankom tre rumænske mænd på henholdsvis 60, 63 og 35 år.