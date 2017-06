Se billedserie Hundeområdet på Gummistranden på Helsingørs nordkyst har vokset sig til at være en populær attraktion, men fredag er det slut med løse hunde på stranden. Foto: Victor Viemose

I dag forsvinder hundenes legeplads

Helsingør - 23. juni 2017 kl. 08:45 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kystdirektoratet er ikke gået med til at udskyde fjernelsen af hegnet på det populære hundeområde på Gummistranden, og det skal derfor være væk senest fredag ved midnat. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I den seneste tid har hundeejerne i Helsingør kæmpet en indædt kamp imod Kystdirektoratets afgørelse, om at hegnet på hundeområdet på Gummistranden skal tages ned. Siden dens indførelse for to et halvt år er hundestranden på Helsingørs nordkyst blev en populær attraktion for både lokale og udenbys hundeejere. Her har hundene nemlig kunne løbe og lege frit uden at genere badende gæster, da området er indrammet af et hegn, der er sat op af hundeejerne selv.

Sagaen tog sin begyndelse, da en borger klagede over hegnet, som er forbudt i henhold til Naturbeskyttelsesloven, til Kystdirektoratet. Dermed måtte Helsingør Kommune søge om dispensation til hegnet, hvilket blev afslået af Kystdirektoratet, der krævede hegnet fjernet senest 23. juni.

Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis i sidste uge førte det til opstandelse blandt hundeejerne. 466 personer har skrevet under på en underskriftsindsamling mod Kystdirektoratets beslutning og flere har skrevet mails både til sagsbehandler Karin Jonsen og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Sagen har også kørt på Ekstra Bladets debatsektion Nationen, hvor 4335 ud af 5309 personer i en afstemning bakkede op om hundestranden.

Overvejede protestaktion

Men lige lidt har det hjupet. I dag, fredag, ved midnat skal hegnet være væk. Carsten Strøm fra Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune har ellers forsøgt at få datoen udskudt uden at det har udløst et svar fra Kystdirektoratet.

Vanja Carlsen, der i sin tid tog initiativ til at indføre hundestranden, har som hundeejernes stemme kæmpet sammen med Carsten Strøm mod Kystdirektoratets beslutning.

- Det er så ærgerligt, for hundestranden er en helt fantastisk ting at have her i Helsingør, men det kan de ikke se over i Kystdirektoratets kontor i Lemvig, siger Vanja Carlsen.

Hun fortæller, at man trods overvejelser blandt hundeejerne om en protestaktion fredag, har tænkt sig at gå med til at fjerne hegnet.

- Vi har overvejet, om vi skulle lave en stor protestaktion fredag og nægte at fjerne hegnet, men det vil udløse dagbøder til Helsingør Kommune, og det ønsker vi ikke, når de har været så gode og støttende i den her sag, siger Vanja Carlsen.

Nu frygter hun dog, at nedtagningen af hegnet kan skabe kaos på Gummistranden, når den næste varme sommerdag venter om hjørnet.

- Der er rigtig mange, der bruger hundestranden, også ikke-lokale, og hvis de slipper deres hund fri, når hegnet er væk, kan det give bøvl med badegæsterne. Vi har kæmpet så hårdt for at gøre stranden en god oplevelse for alle, og det er ærgerligt, at det skal ødelægges af nogle rigide regler, siger Vanja Carlsen.

Kronborgstranden på varme dage

Med udsigten til at sige farvel til hegnet, er man fra kommunen og hundeejernes side begyndt at se på alternative løsninger. Blandt andet har man øjnene på Kronborgstranden, som er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Carsten Strøm er beredt på at ændre det blå flag på stranden, hvilket vil give adgang for hunde.

- Stranden er afsides, fyldt med tang og ikke brugt af badegæster. Så man kunne forestille sig en løsning, hvor vi bruger Gummistranden uden for badesæsonen, men på de varme dage, hvor Gummistranden er fyldt går over på Kronborgstranden i stedet, siger Vanja Carlsen.

Ved redaktionens deadline havde Kystdirektoratet fortsat ikke meldt tilbage på Helsingør Kommunes forespørgsel om at få udskud nedtagningen af hegnet.