Tekeraoi am mananga! (Held og lykke på din rejse), får premiere i Helsingør den 3. august. Foto: Per Morten Abraham

Hvad sker der med mennesker når havet stiger ?

Helsingør - 31. juli 2017 kl. 12:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig at være ufrivillig nomade. At vandre og flakke hvileløst omkring. Fordi du ikke har noget valg. Uden hjem. Uden land. Du hører ikke nogen steder hjemme.

"Tekeraoi am mananga! (Held og lykke på din rejse)" er en koreograferet gruppevandring, som har premiere torsdag den 3. august på gadeteaterfestivalen PASSAGE i Helsingør.

Den nye forestilling giver dig en intens fysisk oplevelse af, hvad det vil sige at være på flugt, når ens land forsvinder under havets overflade. Med musik og fortællinger i høretelefonerne mærker du på egen krop, hvad der sker, når mennesker er nødt til at forlade deres hjem. I glimt træder performernes dans, musik og fortællinger frem i byen og møder publikum på vandringen.

Vandreforestillingen "Tekeraoi Am Mananga! (Held og lykke på din rejse)" er et samarbejde mellem NextDoor Project samt kunstnere og klimaaktør Pelenise Alofa fra Stillehavsnationen Kiribati. Landet er det første, der forsvinder på grund af klimaforandringer (inden for 25 år).

Iscenesætter Ingrid Tranum Velasquez griber endnu engang en af de mest præsente udfordringer og giver den en fysisk og poetisk form, så du som menneske kan nærme dig abstrakte, uoverskuelige udfordringer på en nærværende måde.

Denne gang handler det om, at verdenshavene stiger og at der bliver mindre og mindre jord. Det gør, at mennesker ufrivilligt bliver nomader, fordi deres land ikke længere findes. Men ifølge FNs flygtningekonvention kan man ikke søge om asyl på grund af klimaforandringer. Som klimaflygtning er du altså tvunget på flugt uden anerkendelse og rettigheder. Ifølge National Oceanic & Atmospheric Administration vil verdenshavene stige 0,3 - 2,5 meter i løbet af det 21. århundrede.

- Den globale opvarmnings konsekvenser kan om noget sted tydeligt ses i Stillehavs nationen Kiribati. Vi er som borgere i en global verden nødt til at forholde os til hvad der sker i klimaforandringernes frontlinje. Der er allerede drevet mange millioner på flugt som konsekvens af klimaforandringer. Og der kommer flere. Hele nationer er ved at drukne. Hvor skal de mere end 100.000 mennesker fra Kiribati tage hen? Hvor længe vil verdenssamfundet se tavse til, mens et land, en kultur og en levevis opsluges af havet? spørger Ingrid Tranum Velasquez.

Forestillingen spilles den 3. august klokken 16, den 4. august klokken 15 og den 5. august klokken 13.30. Mødestedet er ved flydebroen ved Kongekajen. Billetter købes på teaterbilletter.dk / passagefestival.nu