Det var her på Hellebæk Strand, at kvinden og hendes labrador blev overfaldet og bidt af en anden hund.

Hund overfaldt både kvinde og labrador

Hvad der skulle have været en hyggelig tur ved vandet på Hellebæk Strand, tog en ærgerlig drejning for en kvinde og hendes labrador lørdag formiddag. Kvinden ser på et tidspunkt en anden hund gå ud til hendes labrador i vandkanten og begynde at bide den i nakken. Da kvinden forsøger at stoppe bataljen bliver hun selv bidt i armen og låret. Det fortæller Nordsjællands Politi, som efterfølgende modtager en anmeldelse. Den overfaldende hund og dens ejer forsvandt fra stranden efter episoden.