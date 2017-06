Alt er udsolgt her hos Comwell i anledning af Ironman.

Hotellerne melder om alt udsolgt til Ironman-EM

Helsingør - 10. juni 2017 kl. 07:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Var man i tvivl om næste uges store IRONMAN 70.3 Europamesterskab ville lokke deltagere til Danmark, behøver man ikke mere end en rundringning til de store hoteller i Helsingør, for at gøre tvivlen til skamme. Der meldes nemlig om alt udsolgt i Europamesterskabs-weekenden. Det er såvel hoteller som turistorganisation meget begejstret for.

Har man ikke allerede sikret sig et hotelværelse forud for KMD IRONMAN 70.3 European Championship i Helsingør fra den 15 til den 18 juni, så skal man kigge langt ud over Helsingør's bygrænser for, at finde ledige værelser:

Tiltræøkningskraft

- Det er ikke til at opdrive et hotelværelse i Helsingør forud for KMD IRONMAN 70.3 European Championship den 18 juni. Lige nu må vi henvise deltagere til hoteller andre steder i Nordsjælland, fortæller Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef hos IRONMAN.

Et af de hoteller der kan melde alt udsolgt er Comwell Borupgaard i Snekkersten, her siger receptionschef Dennis Hynnecke:

- Vi har ikke et eneste værelser tilbage i IRONMAN-weekenden, så det er gået over al forventning. Og det er tydeligt, at det har øget interessen yderligere, at dette års IRONMAN er et Europamesterskab. Så nu glæder vi os blot til at give de mange triatleter en rigtig god oplevelse mens de er på besøg Helsingør.

Som håbet på

Også hos VisitNordsjælland udtrykker man begejstring over udsigten til stort rykind af triatleter:

- Det er meget, meget glædeligt at vi ser en meget kraftig afsmittende effekt på turisterhvervet. Det er præcis det vi som turistorganisation har håbet på., siger Annette Sørensen, direktør VisitNordsjælland.

KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2017 er det største triatlon mesterskab Danmark nogensinde har været vært for. De bedste professionelle triatleter fra Europa kommer, sammen med 2.500 almindelige deltagere fra 45 nationer

