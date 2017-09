Hotellejligheder splitter udvalg

Udvalg siger god for lokalplanforslag for ny værelsesfløj på Strand- & Badehotel Marienlyst. Men medlemmerne er uenige om mulighed for at udstykke værelser til hotellejligheder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På det seneste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skulle medlemmerne tage stilling til forslaget til en lokalplan, der muliggør endnu en udvidelse af det succesrige Strand & Badehotel Marienlyst med yderligere 55 værelser i en tilbygning i seks etager på en nuværende parkeringsplads. Udvalget havde ikke mange indvendinger mod selve den fysiske udformning af projektet. Imidlertid gav spørgsmålet om ejerens mulighed for at udstykke værelserne som såkaldte hotellejligheder anledning til en del diskussion på det seneste møde. Her stillede Frit Demokratis medlem Anders Drachmann stillede forslag om, at lokalplanens mulighed for at udstykke de enkelte værelser til såkaldte hotellejligheder blev taget ud, så man sikrede sig, at værelserne kom til at indgå i selve hoteldriften.