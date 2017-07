Deltager-rekorden i Hornbækløbet er 650, og den håber man at komme over i årets løb. Folto: Presse

Hornbækløbet har landets smukkeste løberute

Hornbæk Rotary Klub inviterer alle til at deltage i Hornbækløbet lørdag den 29. juli kl. 10.30. Deltagerne kan enten vælge mellem at løbe 5 eller 10 kilometer, samtidig er der også mulighed for at gå ruten på 5 kilometer, så alle kan være med og nyde Danmarks nok smukkeste løberute langs Øresund og gennem Hornbæk Plantage.

Som de tidligere år starter og slutter ruten på strandpromenaden på Øresundsvej i Hornbæk.Den korte rute er både for løbere og for dem, der foretrækker at gå. Det kan for eksempel være børnefamilier med mindre børn, der gerne vil være med og nyde den skønne rute gennem Hornbæk Plantage og langs med Øresundskysten.

Der er væskedepot ved passage af målområdet, og frisk frugt og vand til deltagerne, når de kommer i mål.

Der er mange gode grunde til at deltage i Hornbækløbet. En af dem er, at arrangørerne i Hornbæk Rotary Klub lader overskuddet gå til lokale initiativer til gavn for lokalsamfundet. De tidligere år er støtten blandt andet gået til så forskellig aktiviteter som Hornbæk Idrætsforening, Kystlivreddernes havsvømmeprojekt, Ellekildehus Skovbørnehave, Hornbæk Børnefestival og Pensionistforeningen.

Deltagergebyret er 50 kr. for deltagere under 16 år og deltagere på gå-turen. Løbedeltagere på 16 år eller derover skal betale 100 kr. og får en gratis adgangsbillet til Hornbæk Havnefest.

Tilmeldingen til løbet sker enten via hjemmesiden www.hornbækløbet.dk eller hos Shell i Hornbæk.

Startnumre udleveres i start-og målområdet og deltagere anbefales at møde op i god tid.

- Deltagerrekorden er på 650 deltagere, og vi håber at komme på samme niveau eller over i år, siger Jesper Mathiesen fra Hornbæk Rotary Klub, der i øvrigt også håber på mange tilskuere,