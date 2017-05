Big Fat Snake spiller på Hornbæk havn, når havnefesten åbner den 28. juli.

Hornbæk gør klar til havnefest

Helsingør - 25. maj 2017 kl. 16:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Hornbæk Havnefest den 28 - 30. juli for 136. gang sætter alle sejl til årets havnefest i Hornbæk, bliver det med et program spækket med musik, hygge for hele familien, masser af traditioner og en række nye festlige indslag. Holdet bag Hornbæk Havnefest løfter lidt af sløret og er klar samtidig klar med en early bird.

Læs også: Rekordomsætning til havnefesten

Med et mantra om at levere "Rockmusik med ærlighed, kærlighed, begærlighed, nerve, nærvær, bæredygtighed, sammenhold og energi i nuet" har Danmarks bedste drengeklub Big Fat Snake i snart tre årtier sørget for musik, så hofterne vugger, hovedet rokker og hjertet er med. Fredag den 28. juli sætter de strøm til og skruer op for anlægget og åbner ballet med et 'Bonsoir' til alle madames, mandfolk og festparate tilhørere.

Shubi Or Not Shu Bi

To af de mest toneangivende medlemmer af det originale Shu-bi-dua, Claus Asmussen & Bosse Hall Christensen, spiller om lørdagen op til folkefest, hvor man kan genhøre nogle af de største hits fra det folkekære band. Så mon ikke både der er mulighed for at finde den røde tråd, få et glimt af Hvalborg og lade rocken gå med Lul? Sweet Charlie Five sørger for efterfesten

Gennem en årrække har de fem dygtige medlemmer i Sweet Charlie Five stået for suveræne cover-versioner, der giver originalerne eftertrykkeligt baghjul. Igen i år kan Havnefestens gæster glæde sig til at garnere de skummende fadøl i ViseVers teltet med - som bandet har som tagline - 'musik for enhver smag'.

Early bird

Disse tre highligts er blot en brøkdel af et samlet program for både små og store hele weekenden igennem. Vil du sikre dig en billet til alle tre dage, kan early bird, der giver adgang til for alle dage, købes på billetten.dk. Efter 21. maj stiger prisen.

Hornbæk Havnefest arrangeres hvert år af følgende foreninger: Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i samarbejde med Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn. Overskuddet fra Hornbæk Havnefest går ubeskåret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde.

