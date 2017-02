Hjemløsningen har brug for nye kræfter i bestyrelsen

Den lokale forening har haft et travlt år, og holder generalforsamling 22 februar.

Hjemløsningen er en forening, som hjælper de hjemløse og udsatte borgere i Helsingør og omegn. Foreningens mål er at være med til at gøre deres nye bolig til et hjem, hvor de glædes over at være. I årets løb har foreningen haft en del aktivitet.