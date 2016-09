Det er udsigt til nye rammer for Helsingørs bymidte. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Historisk lokalplan på vej for city Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk lokalplan på vej for city

Helsingør - 21. september 2016 kl. 05:03 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd besluttede mandag aften at sende et forslag om en samlet lokalplan for Helsingørs indre by i offentlig høring. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter en længere debat i byrådssalen blev et forslag til en lokalplan for Helsingørs indre by sendt i offentlig høring med opbakning fra samtlige Byrådets partier. Når planen på et senere tidspunkt bliver endelig vedtaget er der tale om en lokalplan, som aflyser den hidtidige byplanvedtægt fra 1973. Denne partielle byplanvedtægt forklarede Socialdemokraternes Henrik Møller var med til at sikre, at den gamle bykerne i modsætning til i andre byer blev bevaret og de historiske huse reddet.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) understregede da også, at der var tale om en meget vigtig lokalplan, der skal sikre nye muligheder for at bruge bymidten til andet end boliger og butikker. Han beklagede samtidig, at planen havde været så længe undervejs.

Grundlæggende giver den nye plan bedre mulighed for eksempelvis at opdele eller sammenlægge butikslokaler indenfor de forskelle rammer for fredede eller bevaringsværdige bygninger. Ligeledes vil det - med de nødvendige tilladelser - være muligt eksempelvis at sammenlægge lejligheder eller i visse tilfælde opføre altaner.

Ikke alle medlemmer var dog lige begejstrede for alle dele af planen.

- Jeg ved godt en del af boligerne i indre by kan være lidt små for en almindelif kernefamilie. Men så skulle de måske flytte lidt udenfor indre by, sagde eksempelvis Haldis Glerfoss(EL).

Christian Holm Donatzky(R) brød sig heller ikke om tanken om nye altaner på barokbygninger. Men trøstede sig med, at det heldigvis nok ikke ville kunne lade sig gøre i forhold til fredningsreglerne.

Sudergade bliver ikke hovedstrøg

I forbindelse med sagen skulle Byrådet også tage stilling til to forslag fra Radikales Christian Holm Donatzky om, at Stengade skulle defineres som hovedstrøg i hele sin længde fra Kongevejen til havnen, og at også Sudergade skulle udnævnes til hovedstrøg fra Stjernegade til Sct. Anna Gade. Der viste sig dog ikke at være flertal for det sidste af ændringsforslagene.

Anders Drachmann(K) deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet. Ifølge borgmester Benedikte Kiær(K) skyldtes det blandt andet, at han på vegne af den lokale ejendomsmatador Ole Petersen fører en sag ved Natur- og Miljøklagenævnet mod kommunen, som handler om et kommunalt krav om en fysisk lovliggørelse af en tilbygning til en ejendom på Kampergade. Samtidig repræsenterer han samme ejendomsinvestor med store interesser i indre by i andre forhold.