Her er den nye tidsplan for stadion-byggeriet

En 44-årig mand fra Hørsholm er lige efter klokken 13.00 blevet kendt skyldig i forsøg på drab af sin tidligere samlever og mor til parrets i dag 15-årige søn.

Det oplyser protokolfører Heena Afzal fra Retten på Frederiksberg.

Dermed står den 44-årige til en straf på minimum fem års fængsel efter et overfald, der skete den 18. januar i år ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København.

Efter at have diskuteret samvær med sønnen trak manden pludseligt en stjerneskruetrækker frem, hvorefter han igen og igen huggede og stak den mod moderen, der blev ramt 15-18 gange.

I forbindelse med overfaldet pådrog hun sig desuden et brækket kindben, hjernerystelse, blodansamlinger i maven, en flækket overlæbe og et piskesmæld.

Under retsmøderne forklarede en sagsbehandler i Statsforvaltningen blandt andet:

- Jeg husker klart, at tiltalte huggede mod kroppen, og han huggede og stak gentagne gange, også da ekskonen lå på gulvet. Hun fægtede med arme og ben for at afværge huggene ligesom hendes nuværende mand prøvede at afværge ved bagfra at få fat i og holde fast på tiltaltes arme. Det var meget voldsomt, lød det blandt andet.

En andet vidne fortalte i Retten, at manden optrådte »dyrisk«, mens en juridisk sagsbehandler, der havde været til møde i et andet lokale forklarede følgende:

- Da jeg hørte råb og skrig, som vi ikke er vant til at høre i Statsforvaltningen, skyndte jeg mig ud på gangen, hvor jeg så en kollega i rædsel. Den tiltalte stod og lavede huggebevægelser mod en kvinde. Jeg kunne ikke se, om han prøvede at stikke kvinden, eller om han forsøgte at vriste sig fri fra manden, der havde fat i hans arm. Men på et tidspunkt fik gerningsmanden vristet sig fri, hvorefter han forfulgte kvinde ud til et trappe-lokale, hvor hun kom til at ligge op mod en elevator. Her fik tiltalte sat sig overskrævs på hende, og han skulle lige til at hugge ned mod hendes ansigt med stor kraft og med overhåndsgreb, da jeg fik fat i hans arm. Herefter blev han overmandet, fortalte juristen til de seks nævninge og til retsformand Søren Hafstrøm og hans meddommere Christian Lundblad og Gunilla Thiim.

Den 44-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab. Til gengæld kunne han erkende vold mod ekskonen, som han efter eget udsagn »blot ønskede at skræmme«.

- Jeg kunne meget nemt have dræbt hende, hvis jeg havde ønsket det. For hun lå helt blottet flere gange. Men jeg drejede håndledet, så jeg ikke ramte hende med klingen. Tingene gik så utroligt hurtigt. Men jeg var klar i hovedet. Jeg var ikke kuk-kuk, men jeg var irriteret og følte en enorm afmagt. Jeg ønskede ikke at dræbe moderen til min søn. Jeg vil vores søn det bedste, og det er jo ikke, at slå den vigtigste person i hans liv ihjel, forklarede den 44-årige i Retten.

På intet tidspunkt under retssagen gav manden udtryk for, at han angrede angrebet. Som afsluttende bemærkning sagde han til gengæld:

- Jeg er rystet over, at jeg sidder her i dag på en falsk anklage om forsøg på manddrab. Jeg er uskyldig.

Det var dommere og nævninge dog ikke enige med ham i. De har nu kendt ham skyldig, og nu skal strafudmålingen afklares.

Der ventes dom i sagen senere i dag.

Der blæste en frisk vind, da det 102 år gamle dampskib S/S Skjelskør søndag stævnede ud på den første af dagens ture på Roskilde Fjord, og det lunefulde sommervejr med masser af regn og blæst har også sat sit præg på sæsonen.

- Vi er meget afhængige af vejret, og her i år har vi måttet aflyse en tur hver gang på grund af vejret. Hvis der falder 24 millimeter regn kommer der ingen af huse, og én gang har vinden været for alt for stærk, siger Kirsten Pontoppidan til Frederiksborg Amts Avis.

Hun er formand for Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, som har ejet skibet i 54 år med det ene formål at bevare det for eftertiden. Det er derfor skibet hver sommer tilbyder sejlture fra Frederikssunds Gamle Trafikhavn ud på Roskilde Fjord. Det har det gjort siden 1994, men i år har Skjelskør lige som andre udendørs aktiviteter lidt under den dårlige sommer.

Skibet har plads til 80 personer, og i gode somre kan gennemsnittet komme op på 50 passagerer, men der når det slet ikke op i år.

- Jeg har ikke tal på, men du kan roligt skrive for lidt, siger Kirsten, og foreningen, der kommer til at mærke det manglende passagertal på regnskabet, som ikke er kendt endnu.

- Overskuddet bruger vi jo til skibet om vinteren. Vi arbejder alle gratis, men vi har selvfølgelig løbende udgifter til materialer og forsikringer, siger Nicolai Mass, er er bestyrelsesmedlem.

Derfor er foreningen også meget glad for dem, der støtter skibets bevarelse ved at være passive medlemmer. Men det kan man altså også gøre ved at sejle en tur med skibet. Sidste chance i år er onsdag den 16. august fra klokken 19 til cirka 21 og søndag den 20. august, hvor der er tre ture af cirka en times varighed fra klokken 13, 14.30 og 16.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 14. august.

Nordsjællands Politi og Frederiksborg Brand & Redning tog ingen chancer, da de mandag aften klokken 19.27 fik en melding om, at en bil med to personer var kørt i Slotssøen.

Ifølge anmeldelsen var der vand op til vinduerne, og derfor blev adskillige brandbiler, en indsatslederbil og beredskabets båd sendt afsted.

Det viste sig dog hurtigt, at situationen ikke var så alvorlig som først antaget.

En bil var kørt i åen ved parkeringspladsen ved kunsthuset Annaborg. Der var ganske rigtigt to mennesker i bilen, men selvom bilens kølerhjelm stod under vand, kunne de to selv kravle ud af vinduerne og op på land.

Ingen af de to kom til skade ved uheldet, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Fem år bag tremmer og skyldig i drabsforsøg på sin tidligere samlever.

Sådan lød dommen til en 44-årig mand fra Hørsholm mandag eftermiddag ved Retten på Frederiksberg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Overfaldet skete ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København den 18. januar i år, hvor parret blandt andet havde diskuteret samværsordning i forhold til deres i dag 15-årige søn. Pludseligt trak manden en stjerneskruetrækker frem, hvorefter han igen og igen huggede og stak den mod sin tidligere samlever

Ifølge anklageskriftet blev den 47-årige kvinde ramt 15-18 gange, og hun fik i alt 26 læsioner i forbindelse med overfaldet, hvor hun også pådrog sig et brækket kindben, hjernerystelse, blodansamlinger i maven, en flækket overlæbe og et piskesmæld. Ifølge lægerne var skaderne dog ikke livstruende.

Til dommen siger hun til Frederiksborg Amts Avis:

- Jeg håber, at min tidligere samlever under fængselsopholdet indser, hvad det er, han har gjort, så jeg ikke behøver frygte ham i fremtiden. Han er far til min søn, så for hele familiens bedste håber jeg, at vi nu kan komme videre, lyder det stille fra kvinden.

Den 44-årige mand har hele tiden nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab. Til gengæld har han erkendt vold mod ekskonen, som han efter eget udsagn »blot ønskede at skræmme«.

- Jeg kunne meget nemt have dræbt hende, hvis jeg havde ønsket det. For hun lå helt blottet flere gange. Men jeg drejede håndledet, så jeg ikke ramte hende med klingen. Tingene gik så utroligt hurtigt. Men jeg var klar i hovedet. Jeg var ikke kuk-kuk, men jeg var irriteret og følte en enorm afmagt. Jeg ønskede ikke at dræbe moderen til min søn. Jeg vil vores søn det bedste, og det er jo ikke, at slå den vigtigste person i hans liv ihjel, lød det blandt andet fra manden under retsmøderne.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis oplysninger straffes drabsforsøg normalt med fængsel i seks år, men Retten tog hensyn til mandens personlige forhold, og derfor »slap« han med et år mindre. Manden er desuden dømt til at betale erstatning til ekskonen samt sagens omkostninger. Manden har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Derfor er der stadig navneforbud i sagen.

Frederiksborg Amts Avis har været med under retsmøderne og her forklarede en sagsbehandler i Statsforvaltningen blandt andet overfaldet således:

- Jeg husker klart, at den tiltalte huggede mod kroppen, og han huggede og stak gentagne gange, også da ekskonen lå på gulvet. Hun fægtede med arme og ben for at afværge huggene ligesom hendes nuværende mand prøvede at afværge ved bagfra at få fat i og holde fast på tiltaltes arme. Det var meget voldsomt, lød det blandt andet.

En andet vidne fortalte i Retten, at manden optrådte »dyrisk«, mens en juridisk sagsbehandler, der havde været til møde i et andet lokale forklarede følgende:

- Da jeg hørte råb og skrig, som vi ikke er vant til at høre i Statsforvaltningen, skyndte jeg mig ud på gangen, hvor jeg så en kollega i rædsel. Den tiltalte stod og lavede huggebevægelser mod en kvinde. Jeg kunne ikke se, om han prøvede at stikke kvinden, eller om han forsøgte at vriste sig fri fra manden, der havde fat i hans arm. Men på et tidspunkt fik gerningsmanden vristet sig fri, hvorefter han forfulgte kvinde ud til et trappe-lokale, hvor hun kom til at ligge op mod en elevator. Her fik tiltalte sat sig overskrævs på hende, og han skulle lige til at hugge ned mod hendes ansigt med stor kraft og med overhåndsgreb, da jeg fik fat i hans arm. Herefter blev han overmandet, fortalte juristen til de seks nævninge og til retsformand Søren Hafstrøm og hans meddommere Christian Lundblad og Gunilla Thiim.

Fik fem års fængsel for drabsforsøg: Her er ekskonens reaktionDet tidligere par blev skilt for 14 år siden. Begge har nye partnere i dag, og de har også begge fået et barn mere udover deres fælles 15-årige søn.

Fem års fængsel eller mere.

Det er den straf en mand i 40'erne fra Hørsholm står overfor, når Retten på Frederiksberg mandag fælder dom i et familiedrama, der for alvor tog fart den 18. januar i år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Fem års fængsel eller mere.

Ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København trak manden pludseligt en stjerneskruetrækker frem, hvorefter han igen og igen huggede og stak den mod sin tidligere samlever og moderen til parrets i dag 15-årige søn.

Den tiltalte nægter sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkender vold mod den 47-årige kvinde. På intet tidspunkt under retssagen har manden udtrykt, at han angrede angrebet. Til gengæld sagde han som afsluttende bemærkning i fredags:

- Jeg er rystet over, at jeg sidder her i dag på en falsk anklage om forsøg på manddrab.

Og direkte henvendt til nævningene fortsatte han:

- Jeg har ikke løjet overfor Jer her i Retten. Jeg er uskyldig, skriver Frederiksborg Amts Avis, der har fulgt retsmøderne.

Anklager Anders Larsson var langt fra enig med den tiltalte. I sin procedure sagde han blandt andet:

- Når man hugger mod et andet menneskes bryst, hals eller ansigt med et 10 centimeter langt stykke stål - her en stjerneskruetrækker - så kan man dø af det. Vi har entydigt hørt fra flere vidner, at tiltalte med overhåndsgreb igen og igen huggede skruetrækkeren mod ekskonen. Han var fokuseret og insisterende i sit angreb, og det var ikke blot for at skræmme eller gøre let skade. Han indledte endda angrebet med at sige: »Jeg slår dig kraft eddermaneme ihjel«. At det ikke lykkedes skyldtes udelukkende, at ofret afværgede med arme og hænder, og fordi flere vidner greb ind, lød det blandt andet fra anklageren.

Forsvarer Lone Refshammer havde ifølge Frederiksborg Amts Avis en helt anden tilgang:

- Jeg er fuldt og helt overbevist om, at hvis min klient havde ønsket ekskonen død, så var det også lykkedes. Tiltalte ville på intet tidspunkt dræbe hende. Han brugte en stump skruetrækker - ikke en spids - og i denne sag er der ikke løftet skyggen af bevis for, at han havde forsæt til at ville slå moderen til sin søn ihjel. Hun blev kun ramt på hænderne, og der er ikke huller i tøjet, der indikerer, at han har stukket mod kroppen. Det er vigtigt at huske, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, påpegede forsvareren.

Skyldsspørgsmålet ventes afklaret efter klokken 13.00 mandag. Der er navneforbud i sagen.

Valgkampen i Gribskov Kommune er startet særdeles hårdt.

Søndag skrev byrådsmedlem Bettina Sølver (S) på sin facebookside, at hun følte sig truet af beskeder fra Brian Lyck Jørgensen (DF), sendt på hendes private facebook. Få timer senere svarede byrådsmedlem og udvalgsformand Brian Lyck tilbage med en politianmeldelse, som han offentliggjorde på sin facebookprofil.

Bettina Sølver har på Gribskov Kommunes hjemmeside skrevet, at borgere kunne bruge hende som hot-line, hvis de ikke kunne komme igennem til kommunen - det er dette, som er faldet Brian Lyck for brystet. Han beder blandt andet i sin beskeder, som Bettina Sølver også offentliggjorde nogle af, Bettina om ikke at skrive på kommunens offentlige side.

Brian Lyck har anmeldt Bettina Sølver for injurier - han mener ikke, at han har truet.

Bettina Sølver har på sin side nu trukket sit opslag tilbage. Hun er, skriver hun, chokeret.

Brian Lyck Jørgensen mener, en politianmeldelse var eneste mulighed - han har ikke noget at tale med Bettina Sølver om, siger han.

- Hun anklager mig for at true, og hun har ingen beviser for det - jeg har den samme korrespondance, som hun har fremlagt, siger Brian Lyck Jørgensen. '

- Når hun skriver sådan offentligt om mig, mener jeg, det er en sag for politiet. Jeg kan se, hendes facebookopslag er slettet, men jeg har et screendump. Min tillid til hende er på nul.

Formanden for socialdemokratiet Gribskov, som Bettina Sølver er en del af, kalder byrådet for en børnehave.

- Det er ved at blive en ren børnehave, det her, siger Bo Jul Nielsen.

- Man går ikke og politianmelder hinanden som byrådsmedlemmer. Det må man tage op og ordne internt. Det går ikke det her. Vi har mangel på betjente og uroligheder i København og Helsinge - er der uenigheder mellem byrådsmedlemmer, må vi klare den selv.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til et projekt om op til 400 boliger i det smukke landskab ved Kelleris Hegn.

Gennem en længere periode har et projektselskab kontrolleret af ejendomsudvikleren Jesper Favre-Bulle Malling Petersen været i dialog med Helsingør Kommunes forvaltning om et boligprojekt på et i alt 189.000 kvadratmeter stort areal mellem Hornbækvej, Kelleris Hegn og Rolighedsmoserne, som består af to jordstykker, hvor det ene er ejet af Helsingør Kommune og det andet af selskabet CFP Group, som er kontrolleret af ejendomsudvikleren. Dette område vil ifølge dagsordenen til mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget kunne rumme op til 400 boliger, og vil som projekt været et af de absolut største boligprojekter i kommunen i mange år.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til et projekt om op til 400 boliger i det smukke landskab ved Kelleris Hegn.

På udvalgsmødet skal medlemmerne i første omgang tage stilling til, hvorvidt forvaltningen i Center for By, Land, og Vand skal gå i gang med at lave de nødvendige planlægning for området, som blandt andet omfatter et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Planlægningen skal ifølge forvaltningens sagsfremstilling ske på baggrund af et projekt udarbejdet for projektselskabet af Kant Arkitekter, som består af 12 forskellige klynger af huse med en gennemsnitlig højde på 2,5 plan med mulighed for at bygge i op til 3,5 plan. Det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. bolig er på 130 kvadratmeter. Det sidste passer med kommunens mål om at tiltrække flere børnefamilier.

Boligerne skal kun have små private haver for at skabe store fællesarealer og kiler ud til skoven, fremgår det af sagsfremstillingen.

Byggeriet kommer imidlertid til at ske på et jordstykke, som i dag er marker og ligger i landzone samt er omfattet af reglerne i forhold skovbyggelinjen, som kommunen ønsker at reducere til 30 meter fra skovbrynet.

Forvaltningen beskriver det nuværende område, som et areal med »fine landskabelige kvaliteter« og »blødt bakket terræn«

I projektet er der lagt op til, at der skal laves en vejadgang fra Hornbækvej, hvor der skal opføres en ny rundkørsel samt fra Svend Poulsens Vej.

Det vrimlede søndag med besøgende til livsstilsmessen i Frederiksborg Slotshave, hvor mere end 100 udstillere var på plads. Weekendens messe med smykker, cykler, biler, møbler, ting til haven og alverdens andre ting var med andre ord noget af et tilløbsstykke. Især søndag, da vejret artede sig rigtig fint og badede messen i sol fra åben til lukketid.

På Rendelæggerbakken var der formiddagen og eftermiddagen igennem sort af mennesker, som defilerede mellem slottet og slotshaven. Mange af dem havde slotshaven og livsstilsmessen som mål, så inde i haven myldrede det ligeledes med besøgende.

De slentrede omkring i solen, hvor mange nød en kop kaffe, en is eller en portion spanskrør, mens de kiggede på de mange stande, der var stillet op i form af toppede hvide pavilloner.

Og der var nok at kigge på. For på messen kunne man kaste sit blik på og få fingre i alt fra italienske sko, romaskiner og nødder over smykker, elcykler og møbler bygget af paller til cremer, tasker og massagestole.

I en af de mange stande stod Susanne Schmidt fra Fredensborg, som var på messe for at udbrede kendskabet til sin ergonomiske skammel OneLeg. Den har en buet fod, så man kan vippe og rotere, og skamlen følger kroppens bevægelser, når man sidder på den.

- Det kom sig af, at jeg skulle lave havearbejde og fik ondt i både ryg og knæ. Så fik jeg fat i en gammel brolægger-skammel, men den ødelagde haven på grund af sin tyngde, fortæller Susanne Schmidt, der gik i krig med at udvikle sin skammel, som først blev produceret i plastik, men som nu også kan fås i en mere eksklusiv udgave i træ.

Messen blev skudt i gang med et forsøg, da den fredag først åbnede klokken 15 og gav publikum mulighed for at kigge på boder til klokken 20.

- Det var lidt en prøveballon, og det var faktisk en fin succes, som folk tog godt imod. Der kom lidt flere end forventet, siger Kristina D. Matzen, der er projektleder hos arrangøren CPHevent.

- Og i dag (søndag, red.) er der rigtig, rigtig mange mennesker. De går rundt og nyder både messen og vejret. Det samme gør udstillerne. Jeg går jo rundt og lytter lidt til, hvordan de har det, og alle er rigtig godt tilfredse og nyder også området og omgivelserne. Der er en god stemning, siger hun.