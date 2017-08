Helt skørt: Fire mænd anholdt under indbrud i fængsel

Man skulle tro den eneste ønskværdige flugt skulle ske ud af et fængsel. Det var imidlertid ikke tilfældet onsdag aften, hvor fire mænd i alderen 18 til 20 år fra Ringsted forsøgte at bryde ind i arresten ved Nordsjællands Politi.

De forsøgte omkring klokken 19 at hoppe over hegnet ind til arresten. Motivet kendes ikke, men politiet mener, at de formentlig ville kommunikere med nogle af de indsatte i arresten. Nordsjællands Politi vil overfor Frederiksborg Amts Avis ikke udelukke, at de unge mænd har tilknytning til bandemiljøet. De fire mænd blev hurtigt fanget af politiet på deres vej ind i arresten og herefter løsladt.