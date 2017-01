Helt ny sæson med Livestreamede foredrag

Programmet starter tirsdag 7. februar med et foredrag om udforskningen af Grønland. Fra de første ekspeditioner til nyeste forskning i Grønland., Modige mænd og militære interesser hører til den tidlige udforskning af Grønland, som var et brændpunkt mellem stormagterne. I dag befolker forskere stadig landet og studerer blandt indlandsisen for at forstå de klimavariationer, der påvirker hele jorden. Det er lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og lektor i kvartær-geologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, som står for aftenens foredrag.