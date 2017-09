Helsingørs skoleelever dyrker sex i en ung alder

For det er ikke kun brøkregning og stavning, som har deres interesse. Det har sex også.

Faktisk har 15 procent, eller hvad der svarer til lidt mindre end hver syvende elev i ottende klasse prøvet at have samleje. Hvilket er dobbelt så højt i forhold til landsgennemsnittet. Det skriver Helsingør Dagblad.

Det fremgår af den spørgeskemaundersøgelse, en såkaldt sundhedsprofil, som Helsingør Kommune har gennemført blandt alle 8. klasser i det forgangne skoleår.

Eleverne blev blandt andet spurgt til, hvor gamle de var, da de havde deres seksuelle debut. Og her svarer 65 procent, at de var 14 år gamle, mens 15 procent svarer, at de var 13 år.

Den udvikling overrasker ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj.

- Det kommer bag på mig. Jeg har ikke nogen forklaring på hvorfor. En del af dem får heller ikke brugt prævention, siger Jane Tanghøj til Helsingør Dagblad.

Her henviser hun til, at lidt under hver 10. elev, blandt de seksuelt aktive svarer, at de ikke har brugt beskyttelse i forbindelse med samleje.

- Det er en indsats vi i forvejen gør meget ud af at informere om på skolerne. Det er bekymrende, at der er nogle, der ikke beskytter sig og risikerer at blive gravide eller få en sygdom, siger Jane Tanghøj.