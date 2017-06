Axeltorv i ekstase under Artoniks forestilling ?Colour of Time?, 2015.Foto: Karsten Piper

Send til din ven. X Artiklen: Helsingørs hjerte skal også banke om aftenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingørs hjerte skal også banke om aftenen

Helsingør - 01. juni 2017 kl. 15:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra torsdag den 3. til lørdag den 5. august vil PASSAGE festivalen sparke gang i Helsingørs aften og tidlige natteliv.

Derfor inviterer festivalen nu byens cafeer og restaurationer til at samarbejde i august. Festivalen vil hver aften kl. 22.30 stå for nogle store spektakulære forestillinger i Kulturhavnen. Men inden skal der varmes op med aktiviteter i selve byen. Formålet er at gøre Helsingør attraktiv om aftenen for både Helsingør og Helsingborg kommunes borgere og at vise, at kultur og by kan samarbejde.

PASSAGE festivalen samarbejder også med Helsingborg om at markedsføre den åbne by i Sverige. Festivalen vil fortælle svenskerne, at Helsingør ikke kun er værd at besøge i løbet af dagen, men også byder på masser af attraktioner og events om aftenen. Og at man også kan spise godt, og i det hele taget have en skøn aften i Helsingør. I forvejen er der en tradition for at mange svenskere tager turen over Sundet for også at opleve festivalen i Helsingør.

- Konceptet har vi tyvstjålet fra Kulturnatten, forklarer teaterchef Jens Frimann Hansen.

- Kulturnatten er den aften på året, hvor man nok har den bedste fornemmelse af at Helsingør er en levende by, som det også er værd at opsøge efter mørkets frembrud.

Ifølge teaterchefen har projektet allerede mødt masser af opbakning. Scandlines tilbyder en "To for en"-billet via HH-City Club, og både Værftets Madmarked i Værftshallerne. Helsingør Cityforening synes også det er en god idé.

Det er festivalens håb, at man kan genbruge idéen på andre tidspunkter af året, når der er andre aktiviteter i Helsingør. Helsingør Teater har selv lånt nøglerne til Toldkammeret, som i hele festivalugen holder åbent hver aften til 22.30.

På festivalens sidste dag søndag den 6. august inviterer festivalen til familiedag i Helsingborg. Her kan helsingoranere så opleve masser af familieaktiviteter i Slottsparken, bag Kärnan.

PASSAGE festival arrangeres af Dunkers Kulturhus og Helsingør Teater med støtte fra Helsingør og Helsingborg Kommune, Statens Kunstfond og Creative Europe.