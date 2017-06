Oven på den enorme succes deltagermæssigt, publikumsmæssigt og afviklingsmæssigt, er det en stolt borgmester, Benedikte Kiær, der i går kunne offentliggøre at Helsingør også i 2018 skal være vært for den store triatlonbegivenhed. Foto: Kenn Thomsen

Helsingør vinder igen værtskabet i Ironman-EM

Helsingør - 25. juni 2017

Helsingør skal også til næste år stå for den kæmpemæssige triatlon-begivenhed, som med stor succes blev afviklet sidste weekend. 2.500 glade deltagere, det mest prestigefyldte IRONMAN 70.3 mesterskab i Europa, 50.000 tilskuere langs ruten, de bedste pro-atleter i verden, udsolgte hoteller i hele regionen og et velfungerende samarbejde mellem Helsingør og IRONMAN er en konstellation, der i kulisserne op til forrige weekendens KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2017 er blevet arbejdet hårdt på at fastholde også i 2018, i konkurrence med andre Europæiske byer:

Samarbejde

- Samarbejde er et nøgleord, når arrangementer af dette format skal blive en succes. Derfor er jeg glad for, at vi til næste år igen kan byde triatleter fra hele verden velkommen i Helsingør Kommune, og vi sammen igen skal skabe en sportsfest i verdensklasse, siger Benedikte Kiær i en pressemeddelelse.

- Jeg er stolt over, at vi som kommune kan være vært for et arrangement af den kaliber som IRONMAN 70.3 Europamesterskabet er. I år har IRONMAN europamestertitlen kastet et helt unikt stjerneskær over arrangementet og tiltrukket de bedste professionelle triatleter fra hele verden. Men jeg er særlig stolt over borgerne og byens opbakning til arrangementet. Der blev heppet i gaderne, de erhvervsdrivvende bakkede op med boder og brunch langs ruten, og mange borgere klappede og hujede og blev en del af triatlon-festen. Selv de fleste af de borgere, der har været udfordret af vejlukninger, har været positive. Et godt samarbejde mellem kommunens parkeringsservice, poltiet og arrangørerne har hjulpet et stort antal borgere med at passere ruten på dagen, og der blev passet på både triatleter og borgerne, fastslår Benedikte Kiær.

God, bedre, bedst

Muligheden for, at være vært to år i træk er en hver arrangørs drøm:

- Vi havde fem helt forrygende dage i Helsingør, der kulminerede søndag med et race på IRONMAN 70.3 distancen uden sidestykke på dansk grund. At få muligheden for at benytte alle de erfaringer til at gøre næste års mesterskab endnu bedre, er alt vi som organisation kan drømme om, siger Thomas Veje Olsen, direktør for IRONMAN Danmark, der sammen med Benedikte Kiær og Helsingør Kommune har arbejdet hårdt for, at sikre værtskabet endnu engang:

- Der er en masse europæiske byer der står på spring for at byde ind på de helt store IRONMAN mesterskaber. Noget af det man kigger på er om værtsbyerne formår at involvere sig og skabe stor opbakning til IRONMAN 70.3 Europamesterskabet, og der har Helsingør og byens borgere på alle parametre leveret varen, fortæller Thomas Veje Olsen.

Den officielle titel for mesterskabet bliver KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2018. Arrangementet afvikles i dagene 13.-17. juni næste år og vil bestå af 1.9km svømning, 90km cykling og 21,1 km løb.

