Skolen ved Rønnebær Allé har takket ja til at modtage 1,4 millioner kroner, hvis de løfter deres karaktergennemsnit. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør-skoler takker ja til Løkkes millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør-skoler takker ja til Løkkes millioner

Helsingør - 30. maj 2017 kl. 04:32 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen har takket ja til Lars Løkke og regeringens tilbud om at modtage et millionbeløb, hvis de løfter karaktergennemsnittet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En 'præmiepulje' på 500 millioner kroner til lavt præsterende skoler, som formår at reducere andelen af elever, der får under 4 i dansk og matematik. Det var det prestigeprojekt, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i foråret præsenterede i et forsøg på at løfte landets svageste elever. 121 skoler var udvalgt til at kunne få del i puljen, som, givet at deres mål for karaktergennemsnit blev indfriet, kunne give en bonus til den enkelte skole på 1,4 millioner kroner. Skolen på Rønnebær Allé og Nordvestskolen i Helsingør optrådte begge blandt de 121 skoler, og de har begge takket ja til tilbuddet, som har mødt kritik fra flere sider. En række skoler takkede nej til tilbuddet med den begrundelse, at økonomiske incitamenter er et forkert grundlag at drive skole på og at man lægger et præstationspres over på eleverne. Det skriver Folkeskolen.dk. Også dele af oppositionen har omtalt ordningen i kritiske vendinger, og fandt det mere logisk at give pengene først og stille krav efterfølgende.

En god løsning på lang sigt

På Skolen ved Rønnebær Allé nikker daglig pædagogisk leder, Mette Sabra, genkendende til de kritiske røster. Hun er enig i, at præmissen for ordningen sender et uheldigt signal, men mener også, at de ekstra penge kan få betydning for skolens arbejde de kommende år.

- Vi er på sin vis enige i den kritik af ordningen, der har været. Retorikken har været uheldigt valgt. Præmissen om, at vi pludseligt skulle kunne løbe vildt meget hurtigere, fordi der er stillet en økonomisk gevinst i udsigt, er forfejlet. Vi er bevidste om udfordringerne på vores skole og har i forvejen gang i indsatser, der skal løfte niveauet. Og her kan man sige, at kan vi få et økonomisk boost ud af det arbejde, vi allerede laver, giver det grundlag for indsatser, der kan løfte eleverne yderligere, siger Mette Sabra.

Hun tilføjer, at programmets indhold af vejledning til skolen fra ministeriets konsulenter, er en vigtig del af grunden til skolens tilslutning til programmet.

- Vi kan altid blive lidt dygtigere, siger hun.

Selvom Skolen ved Rønnebær Allé har takket ja til regeringens tilbud, erkender Mette Sabra, at der kan være faldgruber forbundet med den gulerod, som er stillet i udsigt. For eksempel at karakterer kommer til at fylde for meget.

- Vi har en del elever med en tung social baggrund, elever med specialklasseprofil og børn med diagnoser, så hvis nogle af de elever for eksempel begynder at blive fritaget fra prøver for at pynte på en bundlinje, kan det blive problematisk. Vi vil selvfølgelig arbejde for, at det ikke sker. Vi skal løfte både de svage og stærke elever i fællesskab, siger Mette Sabra.

Skolen ved Rønnebær Allé er blandt de skoler, som har ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om at blive en del af et rammeforsøg med kortere skoledage, fleksibel holddannelse og mulighed for omprioritering af ressourcer.

Derudover har Skolen ved Rønnebær Allé, der siden 2016 har huset alle udskolingsklasser i Snekkersten, indført såkaldte temalinjer for de ældste elever for at motivere og løfte dem fagligt.

Fejlagtigt placeret på liste

På oversigten over skoler, som har modtaget regeringens tilbud finder man også Skolen ved Gurrevej, Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en liste med 19 skoler, som skal have takket nej til tilbuddet, og af den fremgår Gurrevej. Men det er en fejl, fortæller daglig leder Anders Pilgaard, for skolen kan slet ikke være med, da den kun har klasser fra 0. til 5. klassetrin.

- Vi har været i dialog med ministeriet for at høre om det på en eller anden måde var muligt at deltage. Det kan vi ikke, og nu vil de heller ikke fjerne os fra listen, så vi står i en kommunikationsmæssig lidt prekær situation, fortæller Anders Pilgaard, som ellers var meget positiv over udsigten til et økonomisk boost.

- Hvis vi havde haft muligheden så havde vi takket ja. Uden tvivl, siger Anders Pilgaard.