Helsingør-skoler får grønt lys til kortere dage

Helsingør - 10. juni 2017 kl. 04:56 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne i Snekkersten, Espergærde Skole og Hellebæk Skole har alle fået godkendt deres ansøgning om at komme med i Undervisningsministeriets forsøg med kortere dage, skriver Frederiksborg Amts Avis. 75 ansøgninger, men blot 50 pladser. Det var realiteten for de skoler landet over, der ønskede at blive en del af Undervisningsministeriets forsøg med kortere skoledage. Konkret betyder forsøget for de deltagende skoler, at de bliver fritaget for lovkrav til blandt andet timetal og understøttende undervisning, hvilket åbner for en mere fleksibel dag. For Snekkersten og Espergærde skoledistrikt samt Hellebækskolen lød det som et fristende tilbud, så de sendte ansøgninger til Undervisningsministeriet. I dag, fredag, er der så kommet svar, hvor der gives grønt lys til alle tre. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Forsøget starter ved begyndelsen af det kommende skoleår og skal efter planen vare i to år, hvorefter det skal evalueres.

Dansk og matematik

Både skolerne i Espergærde og i Snekkersten har tidligere fortalt om deres planer med ansøgningen til Frederiksborg Amts Avis. I førstnævntes tilfælde ønsker man konkret at forkorte skoleugen for udskolingseleverne med to timer. Det bliver de 6-7 ugentlige såkaldte understøttende undervisningstimer, som man ønsker at skære i og samtidig forbedre kvaliteten af de resterende timer. Understøttende undervisningstimer er en slags valgfag, som er målrettet for eksempel særligt svage eller stærke elever eller har fokus på innovation eller uddannelsesvalg.

- Udskolingseleverne vil opleve at få en kortere uge, samtidig med at vi får frigjort nogle læreressourcer, der giver os mulighed for at lave nogle mindre hold og tilbyde flere valgfag, sagde skoleleder Andreas Elkjær.

På Skolerne i Snekkersten ønsker man en model, der ligner den som Espergærde har søgt om. Dog vil man her skære tre timer af den understøttende undervisning for udskolingen og overføre ressourcerne til dansk og matematik.

- Med de ekstra ressourcer vil vi gerne skabe nogle mindre klasser i de to fag, hvilket forhåbentligt kan give et fagligt løft, siger Tanja Steffe Nøhr, der er skoleleder for Skolerne i Snekkersten.

Skolernes 8.klasser vil dog kun få én time mindre om ugen af hensyn til konfirmationsforberedelse.