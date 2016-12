Det bliver måske snart muligt for turister - og beboere, der ikke selv ejer et skib - at se Kronborg fra vandsiden. Foto: Sarah Marie Winther

Helsingør skal have sin egen havnerundfart

Helsingør - 23. december 2016 kl. 04:06 Af Sarah Marie Winther

Turister skal kunne komme på sejltur rundt om Kronborg, mener havnechef. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvis det står til havnechef Jesper Schrøder, så skal Helsingørs havne have endnu en turistattraktion, som mange europæiske storbyer allerede nyder godt af - en havnerundfart. Det fremgår af havnechefens beretning til Havnebestyrelsens møde i december, hvor han kommer ind på en håndfuld forskellige forslag, der alle skal bidrage til, at Helsingør Kommune udvikler sig som bosteds- og turistdestination.

»En turistattraktion kræver god infrastruktur for at få succes«, lyder det blandt andet i beskrivelsen af forslaget. Havnechefen påpeger, at Helsingør som destination kan udvikles på flere områder, der alle har med infrastrukturen at gøre, og at der hurtigst muligt bør satses på at etablere en havnerundfart i Helsingør, der skal sejle mellem Helsingør Havn og Helsingør Marina.

»Herved skabes der en unik mulighed for turister, der ønsker at se Kronborg fra vandsiden og som også gerne vil kunne gå fra border og se Marinaen og alt, hvad den har at byde på«, lyder det i beskrivelsen.

Der er regnet løseligt på, hvad det vil koste at få projektet op at stå, og et forsigtigt skøn ligger på 300.000 kroner i underskudsbudgettering. Beregningen bygger på tre måneders rutefart med et skib, hvor der er plads til mellem 50 og 100 passagerer, og som er godkendt af Søfartsstyrelsen til at sejle på åbent hav med passagerer.