Helsingør og Helsingborg går sammen om jobmesse

For andet år i træk går Helsingør og Helsingborg sammen om at lave en stor fælles jobmesse. Dets skriver Frederiksborg Amts Avis.

I oktober sidste år blev omkring 100 jobsøgende matchet med et job i Øresundsregionen på den store HH-jobmesse i Helsingør og Helsingborg, og den 1. marts i år gentager de to nabobyer succesen. Fra kl. 10 til kl. 16 kan jobsøgende besøge virksomheders stande på Kulturværftet i Helsingør og Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 30 danske virksomheder og 40 svenske står klar ved standene, og færgen sejler gratis mellem de to byer, så der mulighed for at besøge begge messer.