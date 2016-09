Et EM på den halve ironman-distance i Herning efterfulgt at et EM på den halve ironman-distance kun otte dage senere i Helsingør. Sådan ser situationen ud lige nu, hvor forskellige aktører hver er i gang med at planlægge EM.

Helsingør indblandet i rod om triatlon-EM

Et EM på den halve ironman-distance i Herning efterfulgt at et EM på den halve ironman-distance kun otte dage senere i Helsingør. Det er scenariet, der lige nu står tegnet i triatlon-kalenderen for 2017, skriver Helsingør Dagblad.

Situationen er uholdbar, mener formanden for Danmarks Idrætsforbund, men ingen ønsker umiddelbart at afgive EM-prædikatet på deres stævne. I Helsingør har kommunen givet en stor pose penge for netop at kunne kalde KMD Ironman 70.3 Kronborg for et europæisk mesterskab.

I det lokalpolitiske liv i Helsingør slår man ud med armene og beder arrangørerne om at finde til enighed.

- Vi har købt et EM af KMD Ironman, og det forholder vi os til. Det er rigtigt, at der er et kedeligt sammenfald med datoerne, og det har Ironman og Dansk Triatlon Forbund nu sat sig sammen for at kigge på. Meget mere kan jeg ikke sige, lyder det fra De Konservatives Jens Bertram, der er formand i udvalget for sundhed, idræt og fritid.

Han orienterede i aftes de øvrige medlemmer af udvalget om situationen, som Helsingør Kommune uforvarende er blevet en del af.

Såfremt at det ender med, at stævnet i Helsingør ikke skal kaldes et europæisk mesterskab, så skal der diskuteres forfra, for det er meget dyrere, når KMD Ironman 70.3 Kronborg bliver efterfulgt af »European Championship«.

Et overslag lyder på 900.000 kroners forskel mellem arrangementet i år og det planlagte EM-arrangement.

- Det er klart, at er der ikke længere tale om et EM, så er det en ny situation, som vi skal forholde os til i byrådet. I sidste uge vedtog 22 ud af 25 i salen, at vi skulle have EM til byen, og det skal selvfølgelig op til debat igen, hvis det ikke længere er et mesterskab. Men lad os nu se, om parterne ikke kan enes om en løsning, der tilfredsstiller alle parter, siger Jens Bertram.

Prisen for Ironmans EM-konkurrence lød i første omgang på langt over tre millioner kroner, men det ville Helsingør Kommune ikke være med til.

Dansk Triatlon Forbund er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Formand Niels Nygaard er i øjeblikket i Rio de Janeiro for at følge de paraolympiske lege, men han har godt hørt om EM-bøvlet i triatlon-sporten.

- Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er en sag i forhold til, at der er to EM-arrangementer på en uge. Det virker uholdbart, men jeg tror og håber på, at der kommer en mindelig løsning på problemet. Overordnet vil jeg sige, at vi i DIF mener, at de nationale specialforbund har retten til at afholde mesterskaber som EM og VM. Mere har jeg ikke at bibringe sagen lige nu, lyder det fra Brasilien.

Ironman har siden 2010 afholdt europæiske mesterskaber. Ifølge organisationen henvender deres stævner sig til breddeudøveren, mens det EM, som afvikles i Herning, umiddelbart henvender sig til eliteudøvere. Ifølge Helsingør Dagblad er den udlægning ikke nok til, at triatlon-forbundet mener, at der skal være to europæiske mesterskaber i samme land så tæt på hinanden.