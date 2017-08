Artiklen: Helsingør i fokus under ændring af menneskerettighederne

Helsingør i fokus under ændring af menneskerettighederne

Til november overtager Danmark formandskabet for Europarådets ministerkomitë og i denne forbindelse er der store planer om at få vedtaget en erklæring, som skal dreje Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i retning af Danmarks ønsker, skriver tv2lorry.dk

Denne erklæring skal falde på plads under et udenrigsministermøde i Helsingør og dermed kan den nordsjællandske by få skrevet sig ind i historiebøgerne.

Erklæringens indhold peger på et ønske om at justere Menneskerettighedsdomstolens kurs, at den fremover blander sig i færre sager.

Læs mere på tv2lorry.dk